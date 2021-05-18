Неизвестные земли внутри Алтая. Что ждет нацпарк «Салаир» и когда сюда поедут первые туристы

Салаир Фото: Олег Укладов

Развивающийся островок с сетью экологических троп и экскурсиями для туристов, а самое главное – без браконьеров, золотодобытчиков и лесорубов. Такое будущее защитники природы видят для первого национального парка Алтайского края «Салаир». Место, где до сих пор можно встретить растения доледникового периода, где обитают десятки редких и исчезающих краснокнижных, где сохранились следы первых русских поселений в регионе и, возможно, даже останки древнего человека. И с сентября 2020 года (после трех лет борьбы) этот «дождевой тропический лес Сибири» наконец-то обрел защиту и покровительство со стороны властей, экологов и активистов. Корреспондент «Политсибру» побывала в нацпарке и узнала, что это за уникальное место и как его собираются развивать.

Первая остановка

Резиновые сапоги, куртка, головной убор, «баллончик от клещей» и дождевик (на всякий пожарный). Пожалуй, это минимальный, но крайне необходимый набор для поездки в заповедное место (а мы именно туда и едем). По-другому там никак: никогда не знаешь, что может пригодиться, поэтому опытные «посетители» всегда приезжают туда собранные.



Дорога в «Салаир» лежала через Тогул. Именно здесь была наша первая остановка, точнее – пересадка на другой транспорт. Более проходимый. Как оказалось, проехать до нацпарка может далеко не каждый автомобиль. А вот привычный УАЗик или «Буханка» в этом случае – само то. На них-то нам и предстояло добраться до конечной точки.



– Долго ехать? – спрашиваем у водителя.



– Где-то 25 километров, – прикинул он.



Казалось бы, довольно близко: 15 минут и на месте. Но ехать предстояло по поселковым дорогам. А это существенно увеличило время в пути. Сначала виды из окна были «статичные»: поле, поле, поле и пыльная дорога. Но минут через десять открылись совершенно иные пейзажи.



– Уже приехали? – интересуемся у водителя, который прямо посреди дороги заглушил машину.



– Нет, это пока первая остановка.



А привез он нас на смотровую площадку. Именно с этой точки можно было увидеть территорию нацпарка. И вид отсюда невероятный: от нас до горизонта один лес и никаких населенных пунктов. На много десятков километров.

За сутки не объехать

Национальный парк «Салаир» находится в восточной части Алтайского края, на границе с Кузбассом. Его площадь колоссальная – 161 тысяча га. Он «отхватывает» участки сразу четырех районов: Тогульского, Заринского, Ельцовского и Солтонского.

Чтобы объехать эту огромную территорию, суток точно не хватит, говорит глава Тогульского района Владимир Басалаев. По его словам, зимой на снегоходах за день удавалось добраться до границы с Кузбассом и вернуться обратно. Но только этот маршрут лежал по краю парка. А сколько времени нужно на полный круг по охраняемой территории, представить сложно.

«Нацпарк «Салаир» – Terra incognita (в переводе «неизвестная земля» – прим.ред), земля открытий. Эта территория слабо исследована. Хотя казалось бы: с одной стороны – Новокузнецк, с другой – Барнаул и Бийск. Такие крупные центры Сибири рядом, но специалисты мало изучали эту местность. И здесь будет сделано еще много открытий», – говорит эколог и сотрудник нацпарка Алексей Грибков.

«Салаир» Фото: «Политсибру»

Остановка «Салаир»

На въезде в парк установлен желтый знак: с этой точки и начинаются границы заповедной территории. Проехав метров десять, машина останавливается.



– Остановка «Салаир», – улыбается водитель.



На этой «станции» уже не было панорамных видов: мы остановились на небольшой поляне посреди леса. Первым делом бросается в глаза яркий «ковер» вдоль дороги – поле из синих, желтых и фиолетовых цветов.



– Здесь куда не шагни, везде – красная книга, – предупреждает Грибков.



И один из особо ценных видов был прямо в нескольких шагах. Это кандык сибирский, тот самый фиолетовый цветок, который «раскрашивает» эту местность каждую весну.



– Если бы мы попали в пик его цветения, то все вокруг было лиловым. Все 160 тысяч га. И встретить этот вид можно только здесь: за пределами тайги его уже нет, – рассказывает Алексей Грибков.

Кандык. «Салаир» Фото: «Политсибру»

Потерянная пещера и уникальный червь

И таких вот уникальностей здесь немало. На сегодняшний день в нацпарке обнаружили 29 растений и 44 животных из красных книг Алтайского края и РФ. К примеру, здесь гнездятся черный аист и сапсан, встречается редкая бабочка аполлон обыкновенный (причем энтомологи не исключают, что именно здесь живет ее отдельный подвид). А такая рыба, как таймень обыкновенный, которого недавно внесли в красную книгу из-за угрозы вымирания по всей Сибири, в этом парке обитает и нерестится.

«Из совсем экзотических видов – дождевой червь Эйзения Малевича. Он в красной книге РФ со статусом редкости «один», то есть на грани исчезновения. До недавнего времени была известна только одна его точка обитания – в Кузбассе. Но сейчас на том месте добывают уголь, местообитание уничтожено. А здесь этот вид сохранится в составе черневой тайги», – рассказывает Алексей Грибков.

Алексей Грибков Фото: «Политсибру»

И салаирская черневая тайга (пихтово-осиновые леса) – тоже особенность нацпарка. Ученые называют ее «дождевым тропическим лесом Сибири». Биологические процессы здесь не прекращаются круглый год (!). А все потому, что в этой зоне выпадает много осадков: летом стоит высокая влажность, а зимой снежный покров может достигать четырех метров. Почва под такими сугробами не промерзает (где-то даже зеленая трава есть), а потому и жизнь здесь на время холодов не останавливается.

В этой тайге растут реликтовые виды растений, сохранившихся с доледникового периода (да-да, того самого). Один из свидетелей этих далеких геологических эпох, когда в Сибири господствовали широколиственные леса – липа сибирская. На Алтае это единственное место ее произрастания. Есть тут и массивы старовозрастных кедровников, и сосняки, которые приспособлены к горным почвам, и участки редких для края заболоченных долинных ельников.

«Салаир» Фото: «Политсибру»

Именно на территории «Салаира» находится заброшенный Екатерининский тракт, когда-то тут были первые поселения в регионе, стояли форпосты восточной части Колывано-Кузнецкой оборонительной линии.

По словам Грибкова, эта территория окутана легендами. И одна из них рассказывает о большей пещере, которую в советские годы обнаружили ученые. И потеряли.

«В спелеологических материалах комиссии Русского географического общества описана Уксунайская пещера, которая находится в 40 км от Тогула. Есть фото, указаны размеры. Ученые сделали вывод, что она перспективна для археологического изучения: здесь могла быть стоянка древнего человека. Геологи описали пещеру, но с тех пор никто не может ее найти. И наверняка тут много таких объектов», – отметил Грибков.

Остановка «Кордон». Конечная

После трехчасовой экскурсии по местным достопримечательностям мы оказались на кордоне. Он находится в урочище Иониха, где речка с одноименным названием впадает в крупную водную артерию нацпарка Уксунай. В прошлые века в этом месте находилась деревня Иониха, но сейчас следов ее не видно (а может, не видно было только нам). И это единственное место в парке, где есть хоть какое-то строение (на все остальное тысячи гектар только тайга и реки).



По словам замдиректора по охране территории «Салаира» Владимира Кучера, раньше здесь была пасека, но сотрудники парка приобрели ее для работы инспекторов. Отсюда они патрулируют территорию.



На кордон регулярно захаживают и местные обитатели – лось, марал, косуля, кабан, зайцы и разные грызуны. Но не чтобы поглазеть на сотрудников, а ради лакомства – солонца, который оставляют специально для них (многим не хватает минеральной составляющей в рационе, и искать ее в природе непросто).



– Так мы облегчаем жизнь животных. Привлекаем сюда, чтобы им не хотелось выходить за границы нацпарка, где на них идет охота. Позже мы здесь поставим фотоловушку и заснимем всех обитателей, – говорит Грибков.

Пострадавшие земли

В XX веке (да и после него) тайга Салаирского кряжа серьезно пострадала от золотодобытчиков. Экскаваторами они «сносили» не только месторождения, но и местную растительность, меняли русла рек – масштаб воздействия колоссальный. Также здесь шли концентрированные вырубки деревьев. А браконьеры ежегодно подстреливали ценных животных.

Однако теперь с созданием национального парка «Салаир» запрещено вести промышленные заготовки древесины, добывать полезные ископаемые, строить – в общем, совершать любое вмешательство, которое приведет к нарушению экокомплекса. Хотя даже после появления ограничений, продолжали поступать запросы разрешить добывать здесь золото, отмечает Грибков.

Сотрудники нацпарка «Салаир» Фото: «Политсибру»

С лесорубами и добытчиками все понятно – эту угрозу «устранить» в какой-то степени удалось. Но вот решить проблему браконьерства будет непросто. Кстати, за зиму (когда уже был создан нацпарк) инспекторы выявили два факта. Причем, как отметили местные сотрудники, основная угроза идет со стороны Кемеровской области: там граница защищена меньше, откуда частенько заезжают любители незаконно поохотиться.

Для борьбы с браконьерами нужно не только время, но и средства: купить вездеходный транспорт, оружие, средства связи и так далее. Однако пока финансирования (а оно идет из федерального бюджета) на это не было, его ждут в ближайшее время. Поэтому инспекторам помогают тогульские охотпользователи.

Штат для «Салаира» еще только набирается. В перспективе в нацпарке будут работать 60 человек (в отделах охраны, науки, экологического посвящения и туризма), из них 35 – инспектора. Ставки предусмотрены, желающих среди сельского населения немало, но не все из них могут пройти отбор.

Владимир Кучер Фото: «Политсибру»

«Очень сложно отследить браконьеров на такой огромной территории. Поэтому подбираем опытных специалистов, которые знают тайгу. Такие есть. Важно еще и отсутствие судимости, так как в перспективе инспекторы получат оружие», – рассказывает Владимир Кучер.

Но даже при наборе полного штата охватить всю территорию будет очень непросто.

Вопросами развития нового алтайского нацпарка «Салаир» займется общественный совет Новости 04.03.2021 15:59

Местные были недовольны

Создание «Салаира» длилось очень медленно: на это немного-немало ушло три года. Но когда дело сдвинулось с мертвой точки, местные жители восприняли эту вроде бы долгожданную новость в штыки.

Как пояснил глава Тогульского района Владимир Басалаев, во многом из-за незнания ситуации. Люди переживали, что не смогут больше собирать грибы и ягоды, а пчеловодам придется забыть про свои пасеки.

С сельчанами провели собрание и объяснили, что их интересы не пострадают: в нацпарке выделят зону, где можно заниматься сбором для личных нужд. А пасеки где стояли, там стоять и будут. При этом сотрудники добавили: людей, которые ходят в эти места за теми же грибами крайне мало (25 км, как-никак).

В настоящее время в регионе как раз занимаются внутренним зонированием «Салаира». В нем будут выделены территории особой охраны, рекреационные и хозяйственные участки.

«Думаю, что к концу года мы этот проект в минприроды РФ направим, обсудим его с населением. Надеюсь, что в 2022-м будет постановление. Без него полноценно работать сейчас трудно», – говорит Грибков.

Пока до конца не решены вопросы с пожаротушением: после создания парка стало непонятно на ком лежит ответственность.

«Если загорится тайга, кто ее будет тушить? И эти юридические коллизии не проработаны. Но откладывать их в долгий ящик не стоит, вопросы все-таки серьезные», – отмечает Басалаев.

Владимир Басалаев Фото: «Политсибру»

Он также намерен отстаивать и то, чтобы офис парка был в Тогуле, а не других районах. И добавил, что бюджет муниципалитета от появления парка не пострадает, но и пока ничего не приобретет. Но развитие туристического направления может вдохнуть новую силу район и его экономику.

«Через пять-десять лет я вижу национальный парк развивающимся и красивым сибирским островком. И думаю, что перспективы для района есть», – считает Басалаев

«Салаир» Фото: «Политсибру»

Туризм не за горами

И они действительно есть: в будущем здесь планируют развивать экологический туризм. Как пояснил заместитель директора по туризму «Салаира» Денис Соломахин, пока до конца еще понятного, на что именно сюда будут завлекать туристов. Сейчас сотрудники парка только начали изучать этот вопрос.

«Мы понимаем, что интересны будут сплавы с пешими радиальными выходами для знакомства с территорией. Второе направление – создание сети экотроп, как в Тигирекском заповеднике: большой протяженности, с указателями, стоянками», – говорит собеседник.

«Салаир» Фото: «Политсибру»

Все это – грандиозные планы, рассчитанные не на один год. По оценке экспертов, на развитие сети экотроп может уйти пять-десять лет. И не исключено, что во время изучения территории появятся другие перспективы развития туризма.

Есть планы и на местное население.

«Штат нацпарка никогда не сможет обеспечивать и покрывать все экскурсионные программы. Будем привлекать экскурсоводов среди местных. Кроме того, для организации хорошего турпотока нужно создать зеленые дома», – говорит Соломахин.

По его словам, первые туристы в нацпарк «Салаир» приедут уже в следующем году. Но скорее всего это будут тестовые экскурсии. Говорить о серьезных коммерческих проектах с привлечением инвестиций пока рано. Но сотрудники уверены, что через три-пять здесь появится устойчивый поток туристов. Для этого предстоит проделать колоссальную работу: нанять людей, провести исследования и зонирование, восстановить заросшие дороги и разрушенные мосты и привлекать сюда дополнительные средства.