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20-летний юноша выпал с 15 этажа жилого дома в Барнауле

Новости
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Место происшествия
Место происшествияФото: Инцидент Барнаул

17 мая 20-летний парень погиб при падении c общего балкона дома по адресу Попова, 158 в Барнауле. Информация об этом опубликована в сообществе «Инцидент Барнаул».

Как сообщает соцсеть со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Алтайского края, личность погибшего уже установлена. Сотрудники ведомства работают на месте происшествия, проводится доследственная проверка.

Напомним, что на прошлой неделе барнаульский полицейский спас от падения с высоты маленького ребенка. О том, что малыш находится на подоконнике открытого окна сообщила в экстренную службу одна из жительниц города. Один из прибывших сотрудников полиции через балкон соседей попал в квартиру, взял ребенка на руки и передал уже прибывшим на место медика.

Дом на ул. 65 лет Победы, 9.

Из окна многоэтажного дома в Барнауле выпала женщина

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На месте работает полиция

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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