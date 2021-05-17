20-летний юноша выпал с 15 этажа жилого дома в Барнауле

Место происшествия Фото: Инцидент Барнаул

17 мая 20-летний парень погиб при падении c общего балкона дома по адресу Попова, 158 в Барнауле. Информация об этом опубликована в сообществе «Инцидент Барнаул».

Как сообщает соцсеть со ссылкой на пресс-службу следственного комитета Алтайского края, личность погибшего уже установлена. Сотрудники ведомства работают на месте происшествия, проводится доследственная проверка.

Напомним, что на прошлой неделе барнаульский полицейский спас от падения с высоты маленького ребенка. О том, что малыш находится на подоконнике открытого окна сообщила в экстренную службу одна из жительниц города. Один из прибывших сотрудников полиции через балкон соседей попал в квартиру, взял ребенка на руки и передал уже прибывшим на место медика.