Тренды школьных выпускных. Какой букет выбрать для учителя в 2021 году

Букет цветов Фото: pixabay.com

Приближение выпускных повышает градус волнения. Необходимо продумать все детали: купить наряды, подготовить выступление и, конечно же, благодарности для любимых учителей. Решить проблему подарка стало гораздо проще с появлением онлайн-сервисов. Теперь доставка букетов в Томске , Барнауле, Новоалтайске облегчает задачи родителей в подготовке. Сложно представить торжественное событие без цветов. Многообразные правила этики заставляют сомневаться, какие варианты уместны для официального презента в школе. Он должен быть не только красивым, но и выражать уважение и благодарность за преодоление всех трудностей детства.

На выпускной подходит любой букет?

Традиция дарить букеты появилась не так давно. В послевоенные годы учителя получали мизерную зарплату, поэтому родители и ученики выражали уважение к труду педагогов. Поскольку время было не простым, то и букеты были скромные – чаще всего с дачных участков.

Сегодня простор для фантазии огромен, поэтому флористы рекомендуют внимательно относиться к подбору подарков. Например, красные, белые или алые розы говорят о чувственном влечении, поэтому от них лучше отказаться в пользу других оттенков. Для официальных торжеств уместны чайные оттенки. В тоже время, не стоит зацикливаться только на розах, ведь в продаже появилось множество оригинальных вариантов – альстромерия, гортензия, гиацинты, подсолнухи, каллы и пр.

Букеты в зависимости от возраста преподавателя

Возраст, конечно, играет роль. Однако, определяющее значение имеет имеет пол. Для мужчин выбираются сдержанные цвета, строгое оформление. Отлично подойдут гвоздики, орхидеи, каллы или дельфиниумы.

Большинство учителей – женщины. Подобрать подарок для учительницы гораздо сложнее, поскольку завозятся все более и более экзотичные цветы, требующие знания флористики. Отсюда невероятная востребованность букетов по индивидуальному заказу. Здесь уже каждый смотрит, насколько учитель готов к новому.

Универсальные варианты для подарка

Не уверены, что учитель оценит уникальность? Выбирайте розы спокойных оттенков. Разбавить букет можно зеленью, гипсофилой или другими цветами. Такая композиция выглядит строгой, поэтому уместна для подарка завучу. Выделиться можно нарядным и ярким букетом, например, хризантемами или герберами. В ассортименте огромный выбор оттенков, поэтому все варианты получаются уникальными и не могут повториться. К тому же, эти цветы считаются долгожителями и будут долго радовать. Уместными считаются лилии, тюльпаны и ирисы.

Тренды на букеты для выпускного в 2021 году

Флористы отмечают отказ от громоздких шляпных коробок или плетеных корзин. Целлофановая обертка давно уже не в моде, поэтому лучше присмотреться к круглым букетам на каркасе или на ножке. На выпускных уместны тематические варианты с дополнительным декором. Ярко смотрятся композиции с цветными карандашами или другими «околошкольными» предметами. Особой популярностью в 2021 году пользуются монобукеты из гипсофилы.

Стоит ли ограничиваться только букетом на выпускной? На этот вопрос нет универсального ответа. Посмотреть примеры подарков можно на онлайн платформе flowwow.com. Здесь собраны многочисленные варианты подарков, растений, мягких игрушек. Помимо этого в разделе «кондитерские и пекарни» и «магазины чая и кофе» можно заказать все для чаепития, серьезно облегчив себе подготовительные этапы. Пока служба доставки занимает сборкой и подготовкой мероприятия, можно заняться более важными вещами – быть рядом с детьми. К слову, на портале есть варианты подарков и для самих выпускников.

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