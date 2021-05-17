Директор барнаульской школы №53 Юлия Галкина награждена краевой медалью «За заслуги во имя созидания». Указ об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Школа №53 прославилась благодаря тому, что именно ее 2 марта 2021 года во время визита в Алтайский край посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он пообедал в школьной столовой, где попробовал гречку с котлетами. Качеством питания министр остался доволен. Кроме того, Мишустину показали и расположенный в школе инженерный центр.
В тексте указа причиной награждения Галкиной назван «многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края».
Эту же медаль получил и председатель алтайской счетной палаты Виктор Миненок.
Что произошло в Алтайском крае в начале марта
по мнению околожурналиста, придумавшего заголовок ради хайпа, работа директора школы на потоке - это только кормить котлеткой? вам реально так противно жить со своими земляками, которые изо всех сил стараются делать что-то хорошее? вам не стыдно??? да, директор школы сегодня и кормит, и учит, и охраняет безопасность, и воспитывает, и психологическую помощь оказывает, и еще 1000500 дел делает, хайповать в школе некогда просто. Так, может про таких простых трудяг нормально писать попробовать, объективно, без хайпа. Ну, просто, испанский стыд за алтайскую типа-журналистику, тупо стыдно