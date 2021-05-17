Губернатор наградил директора барнаульской школы, накормившей премьера Мишустина гречкой с котлетами

Визит Михаила Мишустина в Барнаул. 2 марта 2021 года. Фото: Олег Укладов

Директор барнаульской школы №53 Юлия Галкина награждена краевой медалью «За заслуги во имя созидания». Указ об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Школа №53 прославилась благодаря тому, что именно ее 2 марта 2021 года во время визита в Алтайский край посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он пообедал в школьной столовой, где попробовал гречку с котлетами. Качеством питания министр остался доволен. Кроме того, Мишустину показали и расположенный в школе инженерный центр.

В тексте указа причиной награждения Галкиной назван «многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края».

Эту же медаль получил и председатель алтайской счетной палаты Виктор Миненок.