Не Маскаев. Москва не согласовала единственного кандидата на пост главы алтайского минприроды

Иван Маскаев Фото: Фото: aleysk22.ru

Федеральные власти так и не согласовали главу Алейска Ивана Маскаева на должность министра природных ресурсов Алтайского края. Об этом «Политсибру» сообщил компетентный источник.

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По данным инсайдеров, после многомесячного ожидания правительство края получило отказ в назначении Маскаева на этот пост. По одной версии, его кандидатуру отвергли окончательно. Отчасти и из-за возможного конфликта интересов: с 2005 по 2010 годы он занимал пост исполнительного директора ООО «Алтай-Форест». Это один из крупных лесных арендаторов, главу которого обвинили в незаконной рубке леса на 5 млн рублей. Речь, напомним, про депутата краевого Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Николая Бушкова.

По другой версии, вопрос временно на стопе из-за кадровых перестановок в федеральном минприроды.

В любом случае алтайское ведомство продолжит возглавлять замминистра природных ресурсов, начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Казанцева (до недавнего времени Беребердина).

Кстати, еще в декабре 2020 года наши источники сообщали, что Иван Маскаев прошел все процедуры и скоро будет назначен. Однако процесс очевидно затянулся и закончился уже иначе.

Напомним, предыдущий министр Владимир Попрядухин ушел в отставку по собственному желанию 21 сентября 2020 года.

В последние год-полтора региональное минприроды нередко оказывалось в эпицентре скандалов. В ноябре 2020 года суд признал виновными в превышении должностных полномочий бывшего замминистра Владимира Черных и начальника-лесничего Белокурихинского лесничества Сергея Пухирева. В 2017 году чиновники незаконно разрешили рубку леса в защитных лесах. Кроме того, в последнее время ведомство находится в сложных отношениях с холдингом «Алтайлес» (министерство расторгло некоторых договоров на аренду леса).