«На манеже все те же». Кто пойдет на выборы в Госдуму и АКЗС от алтайской «Справедливой России»

Справедливая Россия Фото: Александра Черданцева

Алтайские эсеры, как и все остальные партии, уже сформировали предварительные списки на выборы 19 сентября 2021 года. Им еще предстоит пройти утверждение на конференции, но это уже формальный этап. «Политсибру» выяснил, кто поборется за места в алтайском и российском парламенте под желтыми флагами.

АКЗС

Собственно, тут никаких секретов нет. Глава регионального отделения партии Александр Терентьев еще в начале февраля в интервью «Политсибру» рассказывал, кто войдет в первую тройку списка:

Александр Терентьев, депутат Госдумы. Александр Молотов, депутат краевого парламента. Людмила Суслова, депутат краевого парламента.

Очевидно, что сам главный алтайский эсер в этом списке для улучшения общего результата партии. От мандата депутата АКЗС он явно откажется, что даст возможность провести в парламент кандидата от самой сильной территориальной группы.

Кроме того, на выборы с партией идут действующие депутаты АКЗС:

Василий Железовский .

. Александр Николайчик.

Железовский, вероятнее всего, пойдет по каменскому округу, Николайчик по барнаульскому.

А вот депутат-эсер Михаил Никишанин пролонгировать свое депутатство, скорее всего, не будет.

Все еще депутат фракции, но уже не член партии Владислав Вакаев возглавит на выборах партию «Новые люди».

Из трех депутатов фракции СР в Барнаульской гордуме идут все трое:

Оксана Молодых .

. Александр Обидин .

. Алексей Якунин.

Молодых и Якунин – это явно барнаульская территория, а вот Обидина могут отправить и куда-то за пределы города.

Также партия берет с собой непартийных сторонников из числа действующих депутатов АКЗС:

Евгения Боровикова , которая недавно вышла из ЛДПР.

, которая недавно вышла из ЛДПР. Юрий Астанчик, который вышел из КПРФ пару лет назад.

Разумеется, в списке будет теперь уже экс-глава экс-отделения экс-партии «За правду» Кирилл Конев. В марте 2021 года она вошла в состав «Справедливой России». Однако остальные «заправдисты» заявок на участие в выборах от СР не подавали.

По территориальным группам и одномандатным округам в районах края традиционно пойдут местные эсеры. В числе кандидатов глава партячейки в Змеиногорском районе Сергей Яловцев, глава местного отделения партии в Третьяковском районе Денис Акимов, глава СР в Славгороде Рудольф Думлер, заринский депутат Борис Кабышев, а также бывший единоросс и депутат Думы Бийска Руслан Курасов, который недавно вошел во фракцию СР.

И конечно, какие выборы без главы Сибирского сельского совета Первомайского района, эсера со стажем Олега Боронина.

Госдума

На выборах в российский парламент партия объединит в одну территориальную группу два региона: Алтайский край и Новосибирскую область.

Возглавил список Александр Терентьев, что почти наверняка гарантирует ему очередное прохождение в Госдуму. А вот второй человек по этому списку уже вряд ли пройдет.

Что же касается одномандатных округов (они прописаны в законе, партии менять их не могут), то СР отправит следующих кандидатов:

Барнаульский округ (№ 39) – Александр Молотов.

Рубцовский округ (№ 40) – предполагаем, что это будет Василий Железовский.

Бийский округ (№ 41) – предполагаем, что Олег Боронин.

Славгородский округ (№ 42) – Александр Терентьев.

Кстати, ранее в СР планировали отправить по Бийскому округу местного депутата Елену Речкову, но она вышла из партии в марте 2021 года. И, возможно, тоже примкнет к партии «Новые люди». А на Рубцовский округ изначально рассматривали Вакаева.

Ранее Александр Терентьев сказал «Политсибру», что рассчитывает на результат партии в 30% по списку и на несколько одномандатных округов. В 2016 года партия взяла 17,4% по спискам и два места по округам. Сторонние эксперты же дают СР 10-15% голосов.

О кандидатов от других партий (пока не всех) «Политсибру» писал вот тут:

«Этому дала, а этому не дала. Кого алтайская «Единая Россия» берет на выборы в новый созыв АКЗС»

«Строкова, Семенов, Крайн. Кто пойдет на выборы в Госдуму и алтайский парламент от ЛДПР»