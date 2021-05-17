Турист с Урала погиб при сплаве по реке в Республике Алтай

Справ по реке Фото: m-express.travel

Житель города Нижняя Салта Свердловской области погиб при справе по реке Чулышман в Улаганском районе Республики Алтай возле турбазы «Кату-Ярык». Об этом сообщили «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Как писали СМИ, опрокинулся двухместный катамаран. Турист, на котором был спасательный жилет, не смог вернуться обратно. Вода пронесла его через три порога.

При этом участок реки, на котором случилось происшествия, считается трудным для прохождения. Паводок еще больше усложнил положение. В итоге остальные 11 человек из туристической группы смогли достать мужчину из воды, попытались реанимировать его, но не смогли.

Погибший Павел Татаринов был опытным туристом и кандидатом в мастера спорта по водному туризму.

Напомним, что 9 мая жительница села Ая Алтайского края сорвалась с горы Чертов палец в Республике Алтай. Она осталась жива, вытаскивать туристку помогали спасатели.

Кроме того, в Алтайском крае во время сплава по реке Песчаная погибла 47-летняя женщина из Новосибирска. Она не смогла выплыть и утонула.