В Барнауле изменили расположение мобильных пунктов для вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса Фото: Олег Укладов

С понедельника, 17 мая, в Барнауле изменились места, где можно без предварительной записи получить вакцину от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Алтайского края.

Теперь мобильные будут располагаться в ТЦ «Праздничный» (на ул. Балтийская, 16) и на Железнодорожном вокзале (пл. Победы, 10). Первый пункт будет работать с 17 по 31 мая, а второй – с 18 по 31 мая. И там, и там можно будет поставить укол с 10 до 16 часов.

Также 17 мая еще один комплекс будет работать у ТЦ «Пионер».

В минзраве отмечают, что предварительная запись для получения укола не нужно, вакцинация проводится бесплатно.

«Каждого желающего привиться осмотрит врач – противопоказаниями являются симптомы ОРВИ, обострение хронических заболеваний», – сказали в ведомстве.

Напомним, что ранее мобильные ФАПы работали возле ТЦ «Пионер», ТЦ «Весна» и на площади Сахарова. По данным на 17 мая в Алтайском крае обе прививки уже поставили 167,7 тысяч человек, пока только одну еще 48,4 тысячи.