Российские сенаторы отметили высокий потенциал развития органического сельского хозяйства в Алтайском крае

Заседание Совета по АПК Фото: пресс-служба Сергея Белоусова

Наращивание производства высококачественной органической продукции является безусловным стратегическим приоритетом для Алтайского края. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов. Он стал участником заседания Совета по АПК, которое прошло под председательством спикера СФ Валентины Матвиенко.

Сергей Белоусов высоко оценил выступление губернатора Виктора Томенко, который представил на Совете опыт алтайских производителей органической продукции и подчеркнул.

«Такая позиция главы региона должна вдохновить наших сельхозтоваропроизводителей делать уверенные шаги в этом секторе. Учитывая огромные площади пригодных земель, большой опыт использования дикорастущего сырья, а также достигнутый уровень интеграции на мировые рынки сбыта, есть уверенность в том, что алтайские аграрии в самом ближайшем будущем смогут добиться значительных успехов в этой отрасли», – сказал сенатор.

Заседание Совета по АПК Фото: пресс-служба Сергея Белоусова

Отечественные органические хозяйства по уровню не уступают европейским – алтайский сенатор Сергей Белоусов Новости 27.04.2021 13:05

Белоусов встретился с алтайским пионером органического движения Игорем Пляко, продукция которого была представлена на выставке в Совфеде. Его компании на площади 4,5 тыс. гектаров производят и перерабатывают рожь, пшеницу, гречиху, ячмень, овес, горох и рапс. Его предприятие имеет сертификат на выпуск органической продукции, включающей 43 наименования крупяных изделий.

Всего за год реализации закона в Алтайском крае российскую сертификацию прошли три предприятия, еще одно имеет зарубежный сертификат. И в этом сенатор видит хорошие предпосылки для дальнейшего роста.

По мнению Сергея Белоусова чтобы экологичная и более здоровая продукция была доступна широкому кругу потребителей, а российские производители могли конкурировать с зарубежными компаниями, нужно как можно быстрее адаптировать успешный опыт наших аграриев под особенности органического сельского хозяйства, предоставив производителям дополнительные преференции.

Поддержки с мест недостаточно, региональные производители нуждаются в помощи федерального центра, уверен Белоусов.

«Чтобы наращивать объемы, важно уже сейчас взять курс на разработку долгосрочной стратегии развития сектора, а также скорректировать государственную программу развития сельского хозяйства на ближайшую перспективу», – резюмировал парламентарий.

Эти и другие предложения по развитию отрасли были внесены в рекомендации правительству РФ и профильным министерствам.