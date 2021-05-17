Нового председателя комитета по ЖКХ назначили в Барнауле

Денис Ращепкин Фото: barnaul.org

Председателем барнаульского комитета жилищно-коммунального хозяйства стал Денис Ращепкин. Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

С 2013 года Ращепкин был заместителям председателя комитета по ЖКХ. Он работает во власти более 13 лет. Чиновник работал с предприятиями сферы, решал вопросы эксплуатации жилфонда и помогал обеспечивать людей коммунальными услугами.

Чиновнику 44 года. Он родился в Смоленском районе Алтайского края, в 2011 года окончил АлтГТУ по специальности «теплоснабжение и вентиляция». В 2007 году прошел пвышение квалификации заместителей глав муниципальных образований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что предыдущий глава барнаульского комитета по ЖКХ Антон Бенс подал в отставку по собственному желанию в начале апреля.

Его увольнение связывали с эвакуацией жильцов из аварийного дома 5 апреля. Чиновник возглавлял комитет с 2017 года. После ухода Бенса его обязанности выполнял все тот же Денис Ращепкин.