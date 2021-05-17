Еще 63 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции. Такие данные на 17 мая приводит оперштаб региона.

При этом выздоровели еще 56 жителей региона. Скончались семеро больных коронавирусом, у шести из них причиной смерти стал сам вирус.

С начала пандемии в крае заболели 50,7 тысяч человек, выздоровели 45,7 тыс., умерли 3,1 тыс.

В инфекционных госпиталях Алтайского края находятся 611 человек с подтвержденным коронавирусом и 192 пациента с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 161 жителя региона. 61 человек подключен к аппарату ИВЛ. В крае остается 359 резервных коек в инфекционных госпиталях.

Продолжается и вакцинация от коронавируса. Полностью привиты 167,7 тыс. человек, еще 48,7 тысяч получили только первый укол.