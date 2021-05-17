Две школьницы пропали в Горно-Алтайске

Пропавшие девочки Фото: Пресс-служба следкома по Республике Алтай

Полицейские Горно-Алтайска и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут двух девочек-подростков. Они ушли после учебы 14 мая и не вернулись. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Алтай.

По данным следствия, обе девушки живут в Горно-Алтайске учатся в восьмом классе школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 14 мая около 12 часов утра они ушла из школы после урока физкультуры и не вернулись.

17-летняя Виктория Курышина была одета в серую кофту серого цвета, светло-синие джинсы, джинсовую светло-синюю куртку и белые кроссовки. У нее светлые прямые волосы до плеч, рост около 170 см. На 16-летней Анастасии Шабуниной была желтая кофта, черные брюки и белые кроссовки. У нее такой же рост (около 170 см), русые прямые волосы до плеч.

«В школу-интернат подростки не вернулись, в связи с чем представители учреждения вечером того же дня обратились в правоохранительные органы с заявлением безвестном исчезновении несовершеннолетних», – отметили в ведомстве.

Сейчас следователи организовали доследственную проверку. Правоохранители просят всех, кто видел девочек, сообщить об этом полиции (02 или 8 (388-22) 92500), либо следователям (8-913-999-9072 или 8 913-999-92-16).