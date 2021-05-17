О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

АКЗС объявит выборы в парламент Алтайского края на внеплановой сессии 18 июня

Новости
0
Сессия АКЗС в апреле 2021 года
Сессия АКЗС в апреле 2021 годаФото: Олег Укладов

Внеочередная сессия Алтайского краевого Заксобрания состоится 18 июня. На ней будет официально объявлена дата выборов в новый, восьмой созыв АКЗС. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе Закса.

Сессия АКЗС в апреле 2021 года

Одному 33 миллиона, другому 29 тысяч рублей. Депутаты парламента Алтайского края раскрыли свои доходы

Новости

На внеочередном заседании депутатам предстоит официально назначить дату голосования. По закону сделать это нужно за 100-90 дней до дня выборов. Впрочем, этот день давно известен – 19 сентября 2021 года. И выборы в АКЗС будут совмещены с госдумскими.

Кстати, это будет единственное заседание в первом месяце лета. И на нем депутаты рассмотрят все вопросы, которые должны были быть на очередной сессии в последний четверг месяца.

В июле заседания вообще не будет – депутаты отправятся на каникулы. А конце августа они соберутся на последнюю сессию седьмого созыва. Следующий сбор проведут уже новоизбранные парламентарии. Майская же сессия пройдет по расписанию – 27 числа.

Совсем скоро станут известны кандидаты на новые выборы. «Политсибру» уже писал, что пойдет от «Единой России» и ЛДПР.

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000