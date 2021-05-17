АКЗС объявит выборы в парламент Алтайского края на внеплановой сессии 18 июня

Сессия АКЗС в апреле 2021 года Фото: Олег Укладов

Внеочередная сессия Алтайского краевого Заксобрания состоится 18 июня. На ней будет официально объявлена дата выборов в новый, восьмой созыв АКЗС. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе Закса.

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На внеочередном заседании депутатам предстоит официально назначить дату голосования. По закону сделать это нужно за 100-90 дней до дня выборов. Впрочем, этот день давно известен – 19 сентября 2021 года. И выборы в АКЗС будут совмещены с госдумскими.

Кстати, это будет единственное заседание в первом месяце лета. И на нем депутаты рассмотрят все вопросы, которые должны были быть на очередной сессии в последний четверг месяца.

В июле заседания вообще не будет – депутаты отправятся на каникулы. А конце августа они соберутся на последнюю сессию седьмого созыва. Следующий сбор проведут уже новоизбранные парламентарии. Майская же сессия пройдет по расписанию – 27 числа.

Совсем скоро станут известны кандидаты на новые выборы. «Политсибру» уже писал, что пойдет от «Единой России» и ЛДПР.