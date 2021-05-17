Алтайскому депутату Железовскому придется выплатить компенсацию сотрудникам ГИБДД

Василий Железовский Фото: Дмитрий Черских/пресс-служба АКЗС

Алтайский краевой суд оставил в силе решение, согласно которому депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от фракции «Справедливая Россия» Василий Железовский должен удалить со своей страницы видео, порочащее честь сотрудников ГИБДД и выплатить им денежную компенсацию. Впрочем, сам Железовский с таким исходом не согласен и планирует обратиться в кассационный суд. Об этом он рассказал корреспонденту «Политсибру».

Речь идет о видеоролике, который народный избранник снял и разместил в своих социальных сетях в декабре 2019 года. Тогда помощника Железовского, депутата каменского горсовета Людмилу Скворцову остановили двое сотрудников ГИБДД. Они составили на Скворцову протокол из-за проезда под запрещающим движение дорожным знаком. Помощница депутата посчитала это неправомерным и позвонила Железовскому, который приехал на место событий.

По словам депутата АКЗС, сотрудники отказались предъявить удостоверения, а также забрали документы его помощницы. В дальнейшем их удалось вернуть, однако один из инспекторов якобы толкнул Железовского в грудь.

Сотрудники ГИБДД сочли видео и поведение народного избранника оскорбительным и обратились в Каменский городской суд. И небезуспешно: инстанция обязала депутата удалить ролик и выплатить каждому инспектору по семь тысяч рублей за моральный ущерб.С чем Железовский не согласился и обратился уже в краевой суд.

Сейчас видеоролик удален, а депутат даже собирается принести сотрудникам ГИБДД извинения. Однако слова, произнесенные в ролике в их адрес оскорбительными он не считает.

«Сказал, что они «птушники».Но ведь они закончили ПТУ. Я уважительно отношусь к людям со средне-специальным образованием, так как и сам закончил профтехучилище», – заявил депутат.

Он также отметил, что за последние годы его и его помощницу Скворцову обвиняли в общей сложности в восьми «дорожных» нарушениях, из которых четыре удалось опротестовать в суде. Причем часть, по словам депутата, была отменена из-за «отсутствия события».

Напомним, что это не первая скандальная история с участием Железовского. Так, в конце прошлого года его уволили с основной работы: должности замдиректора Каменской спортивной школы, заведующего бассейном «Аквамарин» за прогул. С чем он также не согласился и сообщил, что собирается добиться восстановления на работе через суд. Впрочем, затем депутат неожиданно пошел на повышение и возглавил Каменскую спортивную школу.



Но гораздо больший резонанс получил случай, произошедший в 2019 году на территории Каменской психиатрической больницы. Тогда Железовский вступил в конфликт сначала с руководителем учреждения, а затем и сотрудниками и полицейскими из-за того, что главврач якобы перегородил депутату проезд. Итогом спора стал штраф в 500 рублей, выписанный Людмиле Скворцовой.