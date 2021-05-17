Суды, скандалы с детьми и несчастные случаи: как прошла неделя в Сибири

Суд Фото: pixabay.com

Прошедшая неделя в Сибири запомнилась несколькими скандалами, связанными с детьми, судебными процессами над чиновниками и даже пропажей министра. О том, что произошло в Сибирском федеральном округе на постпраздничной неделе, читайте в хронике «Политсибру».

Виктор Томенко потерял позиции в медиарейтингах российских и сибирских губернаторов за апрель Новости 14.05.2021 15:23

Алтайский край

Губернатор Виктор Томенко 12 мая отметил свое 50-летие. В честь юбилея глава региона взял отгул в счет отпуска и провел его вместе с женой и дочерью. В своем Instagram он опубликовал фотографии из семейного архива, написал, что получил поздравления от многих родных и друзей и поблагодарил подписчиков за теплые слова и пожелания.

Писали на прошлой неделе и про бывшего губернатора Алтайского края Александра Карлина. Дело в том, что в Тюменцевском районном историко-краеведческом музее появился ковер с его портретом.

251 млн рублей потратят на выборы восьмого созыва депутатов Заксобрания. Кстати, это гораздо больше, чем было в 2016 году: тогда выделили 180 млн рублей, но потратили всего 150 млн. Такой разброс по бюджету связан с удорожанием товаров и услуг, а также с тем, что выборы, скорее всего, будут проходить не один, а три дня.

Бывший представитель губернатора в парламенте региона Стелла Штань признала свою вину и возместила нанесенный ущерб. В связи с таким поворотом, суд смягчил ей наказание: экс-чиновница вышла из СИЗО и теперь находится под домашним арестом.

Республика Алтай

Озеро Манжерок в Республике Алтай закрыли для туристов и бизнеса. Предприниматели не могут получить доступ к территории и даже собрать свое оборудование. Поэтому они обратились к главе республики Олегу Хорохордину и депутату госсобрания Сергею Кухтуекову. Местные власти ответили, что подход к озеру закрыт из-за конфликта с главным арендатором этой земли.

Кроме того, в республике вступил в силу приговор против бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Евгения Ларина, который осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Ему дали три года условно и лишили права занимать должности в госорганах.

В среду, 12 мая в Республике Алтай погиб еще один турист, который сплавлялся по реке Улышман в Улаганском районе. 36-летний мужчина приехал из города Нижняя Салда Свердловской области. Во время сплава опрокинулся двухместный катамаран. Турист не смог забраться обратно, его смыло водой и пронесло через три порога. При этом погибший был кандидатом в мастера спорта по водному туризму.

Новосибирская область

В Коченевском районе Новосибирской области 16-летняя девушка утонула в колодце, когда пошла за водой. Ограждений у колодца не было. Местные следователи завели дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Новосибирские власти построят парк у ледовой арены за 433,6 млн рублей. Они уже подали на федеральное финансирование. Возвести объект должны к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Кроме того, мэрия сибирской столицы получит 865 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на строительство ледовой арены к ЧМ по хоккею.

В городе Искитим пьяная мать протащила свою дочь за волосы по центральной улице. Инцидент засняли местные жители. В отношении женщины был составлен административный протокол, полицейские провели с ней разъяснительную беседу.

Томская область

Главный проспект Томска затопило 14 мая. К ЧП привело повреждение на трубопроводе в центре города. На улицу вылился кипяток. Поврежденный участок отключили, а утечку локализовали. Кроме того, в домах на проспекте Ленина, отключили горячую воду.

В туалете одной из колоний строгого режима Томской области нашли тело 21-летнего осужденного с признаками суицида. Прокуратура начала проверку.

Летом 2021 года в Томске начнут строить новый терминал аэропорта на 6,5 тысяч квадратных метров. Завершат работы осенью 2022 года. Проект уже прошел экспертизу. Старый аэропорт будут использовать для международных рейсов. Стоимость работ оценивают в 1,8 млрд рублей.

Омская область

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал в лесу. На четвертые сутки он сам вышел к людям в районе села Баслы. О пропаже сообщили еще 8 мая после того, как он уехал с охотничьей базы на квадроцикле и не вернулся. Особый интерес СМИ это исчезновение вызвало в связи с тем, что ранее Мураховский возглавлял омскую больницу ГКБ№1, где в августе 2020 года лежал оппозиционер Алексей Навальный.

Бывшего оперуполномоченного уголовного розыска в Омске задержали с 5,5 кг героина. Он расфасовал наркотики в квартире, где хранились запрещенные вещества и повез оптовую партию героина покупателю. Против него возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Голодный шестилетний ребенок едва не выпала из окна в Омске. Девочка долго находилась дома одна и хотела есть. Из окна пахло пищей, поэтому она и «выглянула в окно». Как рассказали соседи, мать часто оставляла ребенка одного дома.

Мэр Барнаула Франк вошел в пятерку самых медийных глав сибирских столиц Новости 12.05.2021 14:39

Иркутская область

Кировский районный суд Иркутска продлил до 10 июля 2021 года домашний арест экс-главе регионального минздрава Наталии Ледяновой. Ее обвиняют в мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты. Ледянову задержали еще в ноябре прошлого года. По версии следствия, женщина вместе с другими лицами похитила из казны области около 25 млн рублей при исполнении контракта на поставку медицинских масок и респираторов.

Лесной пожар в области чуть не добрался до деревни Азей в Тулунском районе области. Пламя пошло от линии электропередачи и распространилось на 92 га. Его остановили в километре от населенного пункта. Также пожары были потушены в Боханском, Тулунском и Тайшетском районах региона.

Пожар произошел в цехе по производству угля в поселке Маркова в ночь на 12 мая. Огнем была объята вся площадь цеха – 840 кв. м.

Кемеровская область

Несколько школьниц жестко избили сверстницу в городе Березовский Кемеровской области. Озлобленные подростки накинулись на девочку, которая лежала на земле и не сопротивлялась. Они пинали ее ногами и сильно били руками по голове. Конфликт, как сообщали в соцсетях, начался из-за ревности к парню. Теперь девочек с бойцовскими навыками проверят следственный комитет и прокуратура. Родители 15-летней пострадавшей уже обратились с заявлением в полицию. Все участники драки уже установлены.

Школу в селе Шабанова Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса закрыли на 90 дней из-за превышения концентрации опасного газа – радона. Нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора. Превышение концентрации газа было в нескольких кабинетах, столовой и спортзале. Директора могут привлечь к ответственности. Сейчас дети обучаются удаленно.

Красноярский край

В красноярском детском саду попросили не приходить на праздник девочку с диагнозом «общее недоразвитие речи». При этом у ребенка даже нет инвалидности и она проходит реабилитацию у логопеда и нейропсихолога.

Представители экологического движения «За чистое небо» подали в суд на власти края за то, что те не решают экологические проблемы. В частности, экоактивисты обвиняют в сложившейся ситуации губернатора Александра Усса, председателя правительства Юрия Лапшина, его заместителя Николая Зуева, а также чиновников из министерств экологии и промышленности региона.

Республика Тыва

Временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Ховалыг назначил нового и.о. министра юстиции региона. Им стал начальник управления правового обеспечения Сергей Хартек. А пост руководителя службы по тарифам занял Эдуард Куулар, который ранее работал начальником отдела учета электроэнергии в АО «Тываэнергосбыт».

Кроме того, тувинцы активнее других жителей регионов Сибири ставят прививки от коронавируса. На 20 апреля порядка 26,7 тысяч жителей поставили хотя бы один компонент вакцины. Это около 8,1% от всего населения республики.

Республика Хакасия

Бывшего и.о. замглавы Хакасии осудили за взятки на девять лет тюрьмы и 60 млн рублей штрафа. Бывший чиновник в 2019 года потребовал от подрядчика 12 млн рублей за покровительство на аукционе по строительству психоневрологического интерната, а затем в апреле 2020 получил в Абакане еще 2 млн рублей. Теперь на его имущество стоимостью более 45 млн рублей наложили арест.

В Хакасии ввели ограничения для посещения природного парка в Таштыпском районе. С 14 мая по 20 июня заходить на территорию могут только должностные лица и лесопользователи. Полицейские и министерства вместе с дирекцией по особо охраняемым природным территориям будут проводить рейды и искать нарушителей.