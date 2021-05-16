Девять смертей, 60 новых заболевших. Как прошел очередной коронавирусный день в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае выявили 60 новых случаев коронавируса за сутки. За день скончалось девять человек, восемь из них непосредственно от COVID-19. Такую статистику на 16 мая проводит оперативный штаб.

Общее число заболевших превышает 50,7 тысяч человек. Побороли ковид 45,6 тысяч, скончались 3,1 тысячи.

В госпиталях остается 802 человека с ковидом и вирусной пневмонией. 161 из них переносят заболевание в тяжелой форме.

Полностью привились от коронавируса уже 167 жителей региона, еще 48,5 тысяч человек получили пока только первый укол.