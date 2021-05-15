Коронавирус унес жизни еще 12 человек в Алтайском крае за сутки

Коронавирус Фото: pixabay.com

Уже более трех тысяч человек умерло в ковидных госпиталях в Алтайском крае. В том числе 12 человек скончалось за последние сутки. Такие данные на 15 мая передает оперативный штаб.

Также за последний день медики зафиксировали еще 61 новый случай заболевания. Общее число зараженных превысило 50,6 тысяч человек.

В больницах остается еще 778 зараженных ковидом или болеющие вирусной пневмонией. В том числе 150 человек переносят заболевания тяжело.

С начала пандемии на ковид обследовано 1,43 млн человек, процедуру прививания проходят 215 тысяч человек.