Глава алтайских единороссов Александр Романенко подал документы на праймериз

Александр Романенко Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Секретарь алтайского регионального отделения «Единой России», спикер регионального парламента Александр Романенко подал документы на предварительное внутрипартийное голосование для участия в выборах.

Он намерен баллотироваться в Алтайское краевое Законодательное Собрание и Государственную Думу.

По словам Романенко, он, как глава алтайских единороссов, чувствует ответственность за всю команду. Члены и сторонники партии идут на выборы через праймериз и в региональный парламент, и Думу федерального уровня.

"Уверен, мое решение будет объединяющим для однопартийцев и позволит подключить все наши партийные резервы для решения общей задачи по избранию наших кандидатов, которые пойдут в дальнейшем в избирательный процесс", — сказал Романенко.

Напомним, что на преймериз заявились уже многие депутаты АКЗС: Денис Голобородько, Татьяна Ильюченко, Сергей Серов, Ирина Солнцева, Александр Лазарев и другие. Также пройти процедуру предварительного отбора намерены и почти все единороссы, представляющие регион в Госдуме.

Кстати, 14 мая стал последним днем подачи заявлений для участия в предварительном голосовании «Единой России». Само голосование пройдет с 24 по 30 мая. Любой желающий житель региона сможет поддержать наиболее понравившегося кандидата в офлайне в помещениях счетных комиссий или онлайн на сайте pg.er.ru.