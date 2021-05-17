Министр спорта Матыцин приедет на барнаульский этап Кубка мира по гребле

Олег Матицын Фото: minsport.75.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин приедет в Барнаул в мае. Он посетит II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет 20-23 мая 2021 года. Об этом сообщил источник «Политсибру» в правительстве.

Стало известно, спортсмены каких стран приедут в Барнаул на Кубок мира по гребле Новости 13.05.2021 12:10

Также стало известно, что на соревнованиях будет присутствовать глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Не исключено, что вместе с ними в Барнаул приедет кто-то из Совета Федерации, возможно, один из заместителей председателя Валентины Матвиенко.

Вообще, власти приглашали много vip-гостей, но не все они еще официально подтвердили свои планы посетить регион.

Кстати, министр спорта уже приезжал с рабочим визитом в краевой центр в январе 2021 года. Тогда Матыцин оценил подготовку гребного канала к предстоящим соревнованиям и встретился с губернатором Виктором Томенко.

Напомним, второй этап Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. В нем примут участие более 400 спортсменов из 55 стран мира. Ожидается, что соревнования на гребном канале посетят около 20 тысяч человек. Для туристов и спортсменов подготовили 39 гостиниц на 3,5 тысячи мест.