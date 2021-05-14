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Разрешение нужно отменить. Главный архитектор Алтайского края Четошников высказался о скандальной барнаульской стройке

Новости
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Стройка
СтройкаФото: pexels.com

Строительство скандальной многоэтажки на улице Гущина в Барнауле является невозможным, а разрешение на него выдано с нарушениями. Об этом рассказал алтайским эсерам главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

Кроме того, инспекция по контролю в области градостроительства дала письменный ответ на запрос депутата краевого парламента Людмилы Сусловой о правомерности нашумевшей стройки. Там сказано, что 12 апреля 2021 года инспекция проверила законность выдачи разрешения на строительство и выявила нарушения. Как позже рассказал сам главный архитектор, подъезд и подходы к запланированной многоэтажке находятся за пределами строительного участка. Подземный гараж, который должны построить вместе с многоэтажкой, на деле оказывается вовсе не подземным. А значит, относится к площади застройки, которая в этом случае достигает 77% от выделенного участка, что также является нарушением.

Ликвидировать эти огрехи, по мнению Четошникова, невозможно. А значит, этой стройки на Гущина быть не должно. Впрочем, у барнаульского комитета по строительству может быть иное мнение.

«Опыт работы с Барнаулом говорит о том, что наши предписания, как правило, оспариваются в суде. Поэтому посмотрим на реакцию комитета. Думаем, что по традиции он будет настаивать на своей позиции», – заявил Четошников.

Напомним, что та самая стройка была запланирована на улице Гущина между домами 150/3 и 150/4. Однако жители микрорайона восприняли проект крайне неодобрительно. Многоэтажка лишит их доступа к солнечному свету и парковочным местам, а также создаст множество иных проблем, заявили люди. Они встретились с представителем компании-застройщика и городскими чиновниками, и строительство временно приостановили. Затем к проблеме подключились и активисты Общероссийского народного фронта, которые попытались помирить рассерженных горожан и застройщика. А жители микрорайона, тем временем обратились за помощью к губернатору и вышли на митинг против строительства.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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