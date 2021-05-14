Главный алтайский спасатель отчитался о доходах за 2020 год

Начальник ГУ МЧС Алтайского края Александр Макаров за 2020 год заработал 2,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Кроме того, у спасателя в собственности садовый участок площадью в 695 квадратных метров. Но проживает Макаров с семейством в служебной квартире в 91 квадрат.
У его супруги в собственности автомобиль Hyundai Solaris. За 2020 год она заработала 633 тысячи рублей.
Чуть меньше своего начальника заработал заместитель Макарова, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Нейман – 2,1 млн. А первый замначальника ведомства Алексей Жук заработал 1,9 млн.
Напомним, Алексей Макаров возглавил алтайское МЧС в феврале 2019 года, тогда еще как временно исполняющий обязанности главы управления в регионе. Он сменил на этом посту Игоря Лисина, который сейчас руководит МЧС в Красноярском крае.
Это на 360 тысяч больше, чем в 2019 году