Главный алтайский спасатель отчитался о доходах за 2020 год

Александр Макаров Фото: 22.mchs.gov.ru

Начальник ГУ МЧС Алтайского края Александр Макаров за 2020 год заработал 2,5 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Кроме того, у спасателя в собственности садовый участок площадью в 695 квадратных метров. Но проживает Макаров с семейством в служебной квартире в 91 квадрат.

У его супруги в собственности автомобиль Hyundai Solaris. За 2020 год она заработала 633 тысячи рублей.

Чуть меньше своего начальника заработал заместитель Макарова, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Нейман – 2,1 млн. А первый замначальника ведомства Алексей Жук заработал 1,9 млн.

Напомним, Алексей Макаров возглавил алтайское МЧС в феврале 2019 года, тогда еще как временно исполняющий обязанности главы управления в регионе. Он сменил на этом посту Игоря Лисина, который сейчас руководит МЧС в Красноярском крае.