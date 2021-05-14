Барнаульский застройщик рассказал подробности о ЖК «Локомотив» на месте одноименного стадиона

ЖК Локомотив Фото: Алтайский портал недвижимости

Застройщик «Шодо» раскрыл детали того, каким будет жилой комплекс «Локомотив», который строят на месте одноименного стадиона рядом с вокзалом Барнаула. Об этом сообщает amic.ru.

«Локомотив» – по сути, один большой дом на 818 квартир. Среди них 310 небольших «однушек», 331 «двушка» и 175 «трешек» и две четырехкомнатные квартиры на 89 и 159 квадратных метров. Комплекс будет разделен на семь блок-секций разной этажности. Так, в одной секции сделают восемь-девять этажей, а в другой – 23 этажа (это максимум).

Во дворе построят площадки для мини-футбола, баскетбола и тренировок на тренажерах. А под землей сделают парковку на 419 мест.

Возводить новый жилой комплекс будут этапами. Компания уже начала подготовительные работы. В конце 2023 года будут готовы пять жилых корпусов, трибуны и галерея вдоль проспекта Строителей, в конце 2024 сделают две блок-секции и подземную автостоянку.

Напомним, что инвестор строительства – соучредитель и основатель торговой сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин. Впервые о строительстве заговорили в 2014 году. Мастерская Александра Деринга «Классика» даже представила проект застройки участка. Однако в итоге Ракшину отказали в строительстве, потому что стадион имел статус памятника.

В марте 2020 года правительство Алтайского края разрешило строить на месте стадиона ЖК, но с сохранением и восстановлением памятников архитектуры. Уже в декабре того же года застройщик приступил к сносу старых трибун. Их, кстати, планируется отстроить заново. А в январе с площади Победы убрали ларьки.