Спасение детей и юбилей губернатора: как прошла неделя в Алтайском крае

Дети Фото: pixabay.com

Эта неделя в стране и Алтайском крае была короткой: на ее начало выпал последний день продленных майских каникул. Однако различных событий в регионе было немало, в том числе и печальных. Впрочем, их уравновешивали и хорошие новости: юбилей главы региона и приезд иностранных гостей на чемпионат мира по гребле.

Видеокамеры появятся почти в 300 алтайских школах после стрельбы в Казани Новости 13.05.2021 10:18

Скорбим по погибшим в Казани

11 мая всю страну потрясли новости о стрельбе, произошедшей в одной из школ Казани, в результате которой погибли девять человек: семь школьников и двое работников учреждения.

В Алтайском крае прошла акция памяти и скорби, участие в которой приняли студенты краевых вузов. Выразил соболезнования семьям пострадавших и глава региона Виктор Томенко. Кроме того, в школах края усилят безопасность.

Губернатор отметил юбилей

Виктору Томенко исполнилось 50 лет. По случаю своего дня рождения он взял выходной, который, по словам главы региона, провел с семьей.

Кондуктор трамвая умерла во время смены

Во время движения трамвая в районе улицы 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле женщина потеряла сознание. Ей вызвали скорую, но прибывшие врачи зафиксировали смерть.

Первые участники ЧМ по гребле прилетели в Барнаул

В столицу Алтайского края уже прибыли гости из Эквадора. 17 мая, в Барнаул прилетят чартером из Будапешта остальные участники соревнований.

Депутат Семенов официально возглавил ЛДПР на Алтае

Теперь Семенов стал координатором алтайского отделения партии без приставки и.о. Также стало известно, кто пойдет от партии на выборы в краевой парламент и Госдуму.

Маленькая девочка пострадала в аварии в Барнауле

10 мая в Барнауле произошло ДТП с участием четырех автомобилей одновременно: грузовик столкнулся с несколькими легковушками. Водителю одного из легковых автомобилей и пятилетней пассажирке другой машины понадобился медицинский осмотр.

Новый коммунальный фонтан в Барнауле

Повреждение теплосети, сопровождающееся настоящим гейзером, произошло 12 мая на улице Малахова в районе больницы Шинного завода. Сети, где произошел прорыв, уже 24 года.

Стали известны траты на выборы в АКЗС

На организацию голосования край потратит 251 миллион рублей. Выборы 2016 года обошлись региону значительно дешевле: 180 миллионов, из которых потратили только 150.

Ушел из жизни известный журналист Павел Демин

Он скончался 11 мая. Покойный был известен как журналист-расследователь, специализировавшийся на экономической тематике и бизнесе.

Полицейский спас трехлетнего ребенка от падения из окна

В полицию позвонила жительница Барнаула, которая увидела ребенка на подоконнике открытого окна многоквартирного дома на улице Антона Петрова. Прибывший на место полицейский Андрей Панамарев перелез в квартиру через соседский балкон и снял малыша с подоконника.

В алтайскои музее появился ковер с портретом экс-губернатора Карлина

Необычный экспонат Тюменцевскому историко-краеведческом музею подарил человек, пожелавший остаться неизвестным.

Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Родинском районе

Трагедия произошла ночью 12 мая в селе Красный Алтай. Пожар начался в пристройке к жилому дому, где в этот момент находились шесть человек. Хозяин дома, его жена и маленький ребенок сумели покинуть помещение, но двое сыновей, 23-летний и 9-летний, а также родственница семьи остались внутри и погибли.

В Молодежном театре Алтая новый режиссер

Мусорный оператор сменился в Бийской зоне Новости 14.05.2021 10:02

Главным постановщиком стал Алексей Серов из Санкт-Петербурга. Директор театра Ирина Лысковец представила его коллективу 12 мая.

Взятки в краевых ведомствах и компаниях

На скамью подсудимых попал экс-сотрудник АО «СК Алтайкрайэнерго». Он получил от новоалтайских предпринимателей 800 тысяч рублей за то, что должен был игнорировать некоторые нарушения при проверках.

Еще одно уголовное дело за взятку завели на инспектора службы судебных приставов. Тот за вознаграждение должен был помочь снять ограничения с автомобиля.

Стелла Штань вышла из СИЗО

Экс-чиновницу отправили под домашний арест. Причиной этого в Следственном комитете назвали то, что Штань признала свою вину и возместила нанесенный ущерб.

Предполагаемый инициатор прошлогодней драки на Старом базаре рассказал свою версию событий

Показания дал Дмитрий Лопатин, которого называют зачинщиком потасовки. Он сообщил, что 26 июля впервые за долгое время выпил, и ввязался в конфликт с компанией Михаила Старцева, которого сейчас обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть.

Алтайскую опекуншу обвинили в жестоком обращении с детьми

Жительницу Советского района обвиняют по двум статьям: «истязание несовершеннолетнего» и «неисполнение обязанностей по воспитанию». В 2015 году она взяла под опеку девочку 2008 года рождения с особенностями в развитии и ее брата 2006 года рождения. По версии следствия, женщина избивала и мучала девочку, а затем, отказавшись от опеки над ней, начала издеваться уже над мальчиком.