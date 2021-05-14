Спасение детей и юбилей губернатора: как прошла неделя в Алтайском крае

Эта неделя в стране и Алтайском крае была короткой: на ее начало выпал последний день продленных майских каникул. Однако различных событий в регионе было немало, в том числе и печальных. Впрочем, их уравновешивали и хорошие новости: юбилей главы региона и приезд иностранных гостей на чемпионат мира по гребле.
11 мая всю страну потрясли новости о стрельбе, произошедшей в одной из школ Казани, в результате которой погибли девять человек: семь школьников и двое работников учреждения.
В Алтайском крае прошла акция памяти и скорби, участие в которой приняли студенты краевых вузов. Выразил соболезнования семьям пострадавших и глава региона Виктор Томенко. Кроме того, в школах края усилят безопасность.
Виктору Томенко исполнилось 50 лет. По случаю своего дня рождения он взял выходной, который, по словам главы региона, провел с семьей.
Во время движения трамвая в районе улицы 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле женщина потеряла сознание. Ей вызвали скорую, но прибывшие врачи зафиксировали смерть.
В столицу Алтайского края уже прибыли гости из Эквадора. 17 мая, в Барнаул прилетят чартером из Будапешта остальные участники соревнований.
Теперь Семенов стал координатором алтайского отделения партии без приставки и.о. Также стало известно, кто пойдет от партии на выборы в краевой парламент и Госдуму.
10 мая в Барнауле произошло ДТП с участием четырех автомобилей одновременно: грузовик столкнулся с несколькими легковушками. Водителю одного из легковых автомобилей и пятилетней пассажирке другой машины понадобился медицинский осмотр.
Повреждение теплосети, сопровождающееся настоящим гейзером, произошло 12 мая на улице Малахова в районе больницы Шинного завода. Сети, где произошел прорыв, уже 24 года.
На организацию голосования край потратит 251 миллион рублей. Выборы 2016 года обошлись региону значительно дешевле: 180 миллионов, из которых потратили только 150.
Он скончался 11 мая. Покойный был известен как журналист-расследователь, специализировавшийся на экономической тематике и бизнесе.
В полицию позвонила жительница Барнаула, которая увидела ребенка на подоконнике открытого окна многоквартирного дома на улице Антона Петрова. Прибывший на место полицейский Андрей Панамарев перелез в квартиру через соседский балкон и снял малыша с подоконника.
Необычный экспонат Тюменцевскому историко-краеведческом музею подарил человек, пожелавший остаться неизвестным.
Трагедия произошла ночью 12 мая в селе Красный Алтай. Пожар начался в пристройке к жилому дому, где в этот момент находились шесть человек. Хозяин дома, его жена и маленький ребенок сумели покинуть помещение, но двое сыновей, 23-летний и 9-летний, а также родственница семьи остались внутри и погибли.
Главным постановщиком стал Алексей Серов из Санкт-Петербурга. Директор театра Ирина Лысковец представила его коллективу 12 мая.
На скамью подсудимых попал экс-сотрудник АО «СК Алтайкрайэнерго». Он получил от новоалтайских предпринимателей 800 тысяч рублей за то, что должен был игнорировать некоторые нарушения при проверках.
Еще одно уголовное дело за взятку завели на инспектора службы судебных приставов. Тот за вознаграждение должен был помочь снять ограничения с автомобиля.
Экс-чиновницу отправили под домашний арест. Причиной этого в Следственном комитете назвали то, что Штань признала свою вину и возместила нанесенный ущерб.
Показания дал Дмитрий Лопатин, которого называют зачинщиком потасовки. Он сообщил, что 26 июля впервые за долгое время выпил, и ввязался в конфликт с компанией Михаила Старцева, которого сейчас обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть.
Жительницу Советского района обвиняют по двум статьям: «истязание несовершеннолетнего» и «неисполнение обязанностей по воспитанию». В 2015 году она взяла под опеку девочку 2008 года рождения с особенностями в развитии и ее брата 2006 года рождения. По версии следствия, женщина избивала и мучала девочку, а затем, отказавшись от опеки над ней, начала издеваться уже над мальчиком.
С начала года объем противоправных действий вырос почти на 9%