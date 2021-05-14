Виктор Томенко потерял позиции в медиарейтингах российских и сибирских губернаторов за апрель

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вышел из тройки лидеров глав сибирских регионов и на несколько позиций опустился в российском рейтинге. Такие данные предоставила компания «Медиалогия» за апрель 2021 года.

В рейтинге глав регионов СФО Виктор Томенко оказался на шестом месте. Первую позицию занял Андрей Травников (Новосибирская область), вторую – Игорь Кобзев (Иркутская область), третью – Сергей Цивилев (Кемеровская область). А вот глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин оказался на последнем, 10 месте. По сравнению с прошлым месяцем он опустился на две строчки.

В российском рейтинге Виктор Томенко занял 35 место из 85 и «скатился» на 10 строчек вниз. В тройку лидеров вошли Сергей Собянин (мэр Москвы), Александр Беглов (глава Санкт-Петербурга) и Андрей Воробьев (губернатор Московской области).

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Напомним, что в марте 2021 года Виктор Томенко входил в тройку медиарейтинга глав регионов Сибири. По России у губернатора было 25 место. Тогда его позиции выросли за месяц на 29 пунктов. Также Томенко вошел в топ-5 глав регионов Сибирского федерального округа по количеству упоминаний в соцсетях в марте 2021 года.