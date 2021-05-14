Не теряли зря времени. Депутаты Республики Алтай в 2020 году увеличили свои заработки

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Стали известны доходы депутатов Эл Курултая Республики Алтай за 2020 год. Информация о них размещена на сайте законодательного органа.

Похоже, что дела большинства народных избранников за 2020 год шли в гору. У некоторых доход по сравнению с 2019 годом подрос весьма значительно. Например, депутат от КПРФ Мария Демина за 2020 год увеличила доход с 1,39 млн рублей в 2019 году до 4 млн. Возможно, это связано с тем, что из списка недвижимости у Деминой исчезла доля в квартире, которую народная избранница могла продать.

Одному 33 миллиона, другому 29 тысяч рублей. Депутаты парламента Алтайского края раскрыли свои доходы Новости 30.04.2021 17:36

Хороший финансовый рост продемонстрировал и депутат-«единоросс» Айдар Мызин, доход которого в 2019 году был одних из самых скромных: 69,9 тысяч рублей. В 2020 году он сумел заработать более 990 тысяч.

Самыми обеспеченными оказались депутаты Юрий Суртаев (9,46 млн рублей), Самат Кагарманов (8 млн) и уже упомянутая Мария Демина.

Что касается доходов депутатских вторых половинок, то здесь придется выделить супруга Деминой: он за 2020 год заработал 7,3 млн рублей. Обошла по доходам своего мужа супруга единоросса Айдара Тазрашева: она заработала 4,7 млн рублей, в то время как у самого Тазрашева доход составил 1,1 млн. А вот жена Петра Букача за 2020 год заработала всего 25,8 тысяч рублей.

Спикер республиканского парламента Артур Кохоев в 2020 году заработал 1,8 млн рублей (кстати, в прошлом году он еще не был председателем). При этом его заместитель Герман Чепкин обогнал начальника: 4,8 млн рублей.

Из глав парламентских комитетов в 2020 году больше всех заработала руководитель направления по здравоохранению, депутат от «Единой России» Алена Казанцева – 2,4 млн рублей. На втором месте председатель комитета по национальной культуре, образованию, общественным объединения и СМИ, коллега Казанцевой по фракции Наталья Екеева. Третье место принадлежит лидеру республиканских коммунистов Виктору Ромашкину, который курирует в парламенте вопросы законодательства, правопорядка и местного самоуправления. А вот председатель комитета по финансовой политике Радмила Пекпеева отчиталась о доходе в 664 тысячи рублей, который оказался самым скромным среди заработков глав парламентских «отделов».

Самый скромный доход из всех депутатов Эл Курултая у единоросса Бориса Бидинова, 350 тысяч рублей.

Напомни также, что уже известны и доходы главы Республики Алтай Олега Хорохордина. За 2020 год он заработал 3,3 миллиона рублей.