О партии говорят ее дела. Алтайские единороссы подвели итоги работы и наметили планы на будущее на форуме в Бийске

Форум «Единой России» Фото: Сергей Кулыгин/«Бийский рабочий»

Подвести итоги работы за последние пять лет, обсудить подготовку к предварительному внутрипартийному голосованию – для этого депутаты и члены партии «Единая Россия» собрались на форум в Бийске 13 мая.

Спикер краевого парламента, глава алтайских единороссов Александр Романенко подчеркнул, что лучше любых слов о партии говорят дела. Депутаты ЕР получают множество обращений и разрабатывают предложения по их реализации. Которые затем осуществляют совместно с исполнительной властью.

«Для нашего региона особенно актуальны вопросы повышения реального дохода граждан. Совместными усилиями мы сделали шаги в этом направлении. Поэтому сегодня очень важно выбрать тех, кто будет за это отвечать, реально воспринимая возможности региона, не распыляя средства на популистские проекты», – подчеркнул Романенко.

Депутат АКЗС, генеральный директор «Сибирской Медиа группы» Андрей Абрамов отметил важность выборов.

«Люди хотят быть уверены, что выборы – это открытый легитимный процесс. Уверен, каждый найдет своего кандидата. Сегодня не составляет труда найти информацию обо всех, кто выставляет свою кандидатуру на предварительное голосование. Для этого создан сайт праймериз «Единой России». Но этого мало. Люди хотят получать больше информации», – сказал Абрамов.

Форум «Единой России» Фото: Сергей Кулыгин/«Бийский рабочий»

Вопросы у жителей действительно есть. Прежде всего, о самой процедуре электронного голосования. Как зарегистрироваться, отдать свой голос понравившемуся кандидату, кто и как определяет победителя – все это людям разъясняют волонтеры партии.

Кстати, такой формат в новинку и многих кандидатам. По словам глава исполкома алтайской ЕР Дениса Голобородько, около 70% участников праймериз ранее не участвовали в предварительном голосовании.

«Такая активность – залог того, что к выборам мы сформируем достойные списки», – уверен он.

Есть среди кандидатов и те, кто уже проходил через выборы, но впервые будет делать это именно с «Единой Россией». Депутат Барнаульской гордумы, экс-член ЛДПР Кристина Юстус подала заявку на участие в предварительном голосовании, потому что считает: добиться реального решения проблем избирателей можно только в партии власти.

«Работа депутата заключается прежде всего в работе с обращениями граждан. Но решение большинства проблем находится в компетенция разных органов, и от того, как выстроено их взаимодействие, и зависит результат. Я поняла, что такой результат может дать только команда «Единой России». И мы видим, как наказы избирателей решаются не только точечно, но и закладывают основу национальных проектов», – сказала она.

Кстати, Бийский округ №41 лидирует в крае по числу выборщиков, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование.

«Приятно быть лидером, но мы не ставим задачу – достичь рекордных показателей любой ценой. Никакого принуждения. Для нас предварительное голосование – не формальная процедура, а первый этап предвыборной агитации», – сказал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев.

Форум «Единой России» Фото: Сергей Кулыгин/«Бийский рабочий»

Напомним, праймериз ЕР пройдут с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей через учетную запись на «Госуслугах». Чтобы проголосовать, нужно зарегистрироваться на официальном сайте pg.er.ru с 19 апреля по 28 мая.