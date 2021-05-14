Замдиректора строительной компании пойдет под суд за гибель рабочего на площадке

Арест Фото: pixabay.com

Барнаульские следователи возбудили уголовное дело против заместителя гендиректора строительной фирмы краевой столицы и прораба, который работал в этой же компанией. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое привело к смерти человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следкома.

Компания строила многоквартирный дом в Барнауле. За безопасность отвечали обвиняемые.

«В нарушение инструкций и правил безопасности при ведении работ на высоте, ответственные лица не обеспечили ограждения опасной зоны внизу строящегося дома. В результате, в начале декабря 2020 года с высоты 10 этажа на проходящего внизу работника упал кирпич весом около шести килограммов, причинив ему черепно-мозговую травму», – рассказали в ведомстве.

Мужчина умер. Свою вину они не признали. В обеспечение иска и возможного штрафа следователи арестовали автомобиль гендиректора, который стоит более миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Директору и прорабу грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Напомним, что за последнее время было два случая гибели людей на работе. Так, в апреле 2021 года в лесничестве Волчихинского района из-за нарушений правил безопасности умер рабочий. 10 апреля 2021 года работник погиб на предприятии «АлМет» в Рубцовске.

В школе Рубцовского района рабочий упал с крыши, когда убирал снежную наледь. В декабре техник сорвался со строительной вышки, когда подключал гирлянду в театре Музкомедии. Он получил множественные переломы и умер в больнице.