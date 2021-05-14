10 жителей Алтайского края умерли от коронавируса за последние сутки

Коронавирус Фото: pexels.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 10 жителей Алтайского края, все непосредственно от ковида. Всего от вируса умерло более трех тысяч человек, от коронавируса – 2,1 тысяча пациентов.

Всего в Алтайском крае коронавирусом заболело почти 50,6 тысяч человек,. За прошедший день зарегистрировано 66 новых случаев заражения. С начала пандемии справились с болезнью 45,5 тысяч заболевших, за минувшие 24 часа новости о выздоровлении получили 69 пациентов.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях лечится 624 коронавирусных больных и 183 пациента с пневмонией. Тяжело переносят вирус 152 человека, 66 заразившихся подключены к аппаратам ИВЛ. В крае остается 355 резервных коек.

На дому лечатся два «бессимптомника» и 106 пациентов с пневмонией.

Продолжается вакцинация населения Алтайского края от коронавируса. Первую дозу препарата из двух получили около 50,4 тысяч человек, 161,5 жителей региона привиты полностью.