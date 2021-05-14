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10 жителей Алтайского края умерли от коронавируса за последние сутки

Новости
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Коронавирус
КоронавирусФото: pexels.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 10 жителей Алтайского края, все непосредственно от ковида. Всего от вируса умерло более трех тысяч человек, от коронавируса – 2,1 тысяча пациентов.

Всего в Алтайском крае коронавирусом заболело почти 50,6 тысяч человек,. За прошедший день зарегистрировано 66 новых случаев заражения. С начала пандемии справились с болезнью 45,5 тысяч заболевших, за минувшие 24 часа новости о выздоровлении получили 69 пациентов.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях лечится 624 коронавирусных больных и 183 пациента с пневмонией. Тяжело переносят вирус 152 человека, 66 заразившихся подключены к аппаратам ИВЛ. В крае остается 355 резервных коек.

На дому лечатся два «бессимптомника» и 106 пациентов с пневмонией.

Продолжается вакцинация населения Алтайского края от коронавируса. Первую дозу препарата из двух получили около 50,4 тысяч человек, 161,5 жителей региона привиты полностью.

Больница

За минувшие сутки скончались восемь жителей Алтайского края с коронавирусом

Новости

Всего от ковида в крае умерло уже более трех тысяч человек

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#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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