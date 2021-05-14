На инспектора алтайской службы судебных приставов завели уголовное дело

Коррупция Фото: pixabay.com

Барнаульские следователи возбудили уголовное дело против инспектора Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия или бездействие (по ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба следкома.

По данным следствиям, в конце октября 2020 года инспектор получил через посредников взятку 50 тысяч рублей от местного жителя.

За эти деньги с автомобиля взяткодателя должны были снять ограничения на регистрацию до окончания исполнительного производства. Также за взятку обвиняемый должен был погасить задолженность по этому производству.

По статье инспектору грозит от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом до сорокакратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности до пяти лет.

Напомним, что уголовное дело за взятку недавно завели на бывшего работника АО «СК Алтайкрайэнерго». Он покровительствовал предпринимателям.

В 2020 году в Алтайском крае официально зафиксировано 225 коррупционных преступлений. По сравнению с 2019 годом число таких эпизодов выросло на 19,7%. Количество взяток возросло на 21,4%.

В числе громких коррупционных скандалов в Алтайском крае были дела депутата АКЗС Всеволода Кондратьева и экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова.