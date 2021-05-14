Алтайская Счетная палата выявила нарушений на 3,6 млрд рублей

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Счетная палата Алтайского края нашла нарушений на 3,6 млрд рублей при обращении с бюджетами разных уровней. Об этом заявил руководитель структуры Виктор Миненок на встрече со спикером алтайского парламента Александром Романенко, сообщает пресс-служба АКЗС.

По словам Миненка, в 2019 году цифра была значительно больше – 6,6 млрд рублей

«Мы очень спокойно относимся к этой цифре с учетом общего объема проверенных средств. Это не хищения, не какие-то грубые нарушения, а, как правило, огрехи в бухгалтерском учете, финансовой отчетности, ошибки порядка и процедур закупок», – отметил Виктор Миненок.

После проверок Счетная палата направила 172 представления и восемь предписаний по устранению финансовых нарушений на сумму 1,8 млрд рублей. Большую часть из них (на 1,5 млрд рублей) устранили еще в прошлом году. Из-за деятельности палаты дисциплинарное наказание понесли 49 человек (в 2019 – 36 человек).

Александр Романенко высоко оценил работу палаты и предложил обратить внимание на результативность затрат на модернизацию ЖКХ и реализацию нацпроектов.

Годовой отчет о деятельности алтайской Счетной палаты представят на сессии АКЗС 27 мая.

Напомним, что в 2020 году барнаульская Счетная палата выявила нарушения на 8,5 млрд рублей.