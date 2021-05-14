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77 нуждающихся хлебопеков. Алтайские производители хлеба подали заявки на компенсацию расходов

Новости
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Хлеб
ХлебФото: pixabay.com

В Алтайском крае производители хлеба подали 77 заявок на получение компенсации расходов на продажу продукции из краевого бюджета. Об этом сообщает Алтайпищепром.

Обратились за субсидией 25 организаций, а также индивидуальные предприниматели. Заявки в ведомстве рассмотрят в течении пяти рабочих дней. Отправить запрос на субсидию можно было с 13 апреля по 12 мая.

Напомним, что изначально «хлебная» субсидия является федеральной инициативой. Постановление о выделении регионам средств на компенсацию хлебных затрат Михаил Мишустин подписал в январе 2021 года. Алтайскому краю положены 357 миллионов для мукомолов на закупку пшеницы и 27 млн на компенсацию затрат на продажу производителям хлеба. В феврале 2021 года на компенсации могли рассчитывать 179 мельниц и 217 хлебопекарных предприятий.

К слову, производители муки свою компенсацию попросить еще могут. Прием заявок на этот «кэшбек» продолжается до 19 мая.

Хлеб

Денег хватит всем. Алтайские мукомолы и хлебопеки получат федеральную субсидию на компенсацию затрат в марте 2021 года

Новости

Но подать заявку могут уже сейчас

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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