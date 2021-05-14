Глава алтайского следкома заработал за год 4 млн рублей

Андрей Хвостов Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Руководитель СУ СК РФ по Алтайскому краю Андрей Хвостов получил за год чуть более 4 млн рублей. Информация о доходах появилась на сайте ведомства.

В 2020 году Хвостов заработал на 360 тысяч рублей больше, чем год назад. На семью Хвостова записано две квартиры по 76 и 42 квадратных метров и гараж. К тому же, у главы алтайского следкома появился второй автомобиль – Hyundai Sonata.

Однако у заместителя Хвостова Александра Безукладникова годовой доход куда больше – 13,1 млн рублей. В 2019 году он заработал в два с половиной раза меньше – 5,3 млн рублей.

Напомним, что свои доходы уже раскрыли депутаты АКЗС и Госдумы от региона, нынешний и прошлый губернаторы Алтайского края.