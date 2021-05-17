Этому дала, а этому не дала. Кого алтайская «Единая Россия» берет на выборы в новый созыв АКЗС

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег Укладов

14 мая 2021 года «Единая Россия» закончила прием документов на праймериз (предварительное внутрипартийное голосование). Эту процедуру должны пройти все кандидаты, иначе в списки партии им не попасть. Но по своим же правилам ЕР берет с собой только победителей праймериз. Конечно, голосование еще может спутать некоторые карты, но предварительный расклад уже понятен. «Политсибру» оценил шансы кандидатов и пообщался с людьми, которые в курсе планов партии.

Первая тройка

Вот тут все уже просто и понятно. Возглавит первую тройку списка партии губернатор региона Виктор Томенко. Как ранее журналистам рассказывал спикер АКЗС, глава алтайских единороссов Александр Романенко, у главы региона хороший рейтинг, логично, что он поведет партию на выборы. Хотя, понятное дело, он выступает в данном случае лишь как паровоз и от мандата сразу же откажется.

Номер два в списке – Александр Романенко. Несколько месяцев назад в политтусовке ходили слухи о его возможном переходе в Совет Федерации. Но теперь точно известно, что он остается в АКЗС. И, вероятнее всего, снова его возглавит. У него налаженные отношения с правительством и он довольно комфортен для всех фракций.

«Александр Романенко занимает правильную равноудаленную позицию в отношении всех элитных группировок. Он не «двигает» какую-то одну из них, выслушивает мнение всех и отчасти является арбитром», – говорит политтехнолог Константин Лукин.

И замыкает проходную часть списка уроженец Барнаула, депутат Госдумы, известный военный деятель, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он тоже не засидится в краевом парламенте. По данным инсайдеров, свежеизбранное Заксобрание тут же отправит его своим представителей в Совет Федерации.

Партфункционеры и главы комитетов

Документы на праймериз уже подали почти все действующие депутаты АКЗС из числа руководителей комитетов. Всех их ЕР видит в числе своих кандидатов на выборах:

Вице-спикер Сергей Серов .

. Глава исполкома «Единой России» Денис Голобородько , который несколько месяцев назад аппаратно усилился должностью главы правового комитета АКЗС.

, который несколько месяцев назад аппаратно усилился должностью главы правового комитета АКЗС. Глава социального комитета Татьяна Ильюченко .

. Зампред комитета по местному самоуправлению Иван Мордовин .

. Зампред социального комитета Ирина Солнцева .

. Зампред экономического комитета Игорь Панарин .

. Зампред комитета по здравоохранению, директор по развитию и медицинскому направлению НП «Алтайский биофармацевтический кластер» Николай Якушев .

. Глава бюджетного комитета, гендиректор АО «Алтай-Пригород» Владимир Устинов .

. Председатель комитета по здравоохранению Александр Лазарев. Но стоит помнить, что сейчас он самый возрастной депутат АКЗС, ему 73 года. С его именем связано уголовное дело против высокопоставленных сотрудников краевого онкодиспансера, который до недавнего времени возглавлял Лазарев.

По каким округам эти и другие кандидаты будут баллотироваться – расскажем в следующем материале.

«Старые» бизнесмены

Одна из важных задач «Единой России» в принципе, как любой центристской партии, – представление всех основных групп интересов. В том числе и бизнеса. И это группа в партии всегда численно больше, чем все остальные.

«Наличие бизнесменов разных уровней в депутатском корпусе – это «финансовая подушка безопасности» для любой политической силы, в том числе, и для ЕР. Чем больше крупных и сильных бизнесменов, тем более устойчивы позиции у партии. Для бизнеса политическая сила, как клуб по интересам. Если тебя приняли, то он предоставляет определенные преференции. В первую очередь через победу в выборах», – отметила директор Института политики и технологий (Новосибирск) Татьяна Косачева.

По нашим данным, на следующие выборы партия намерена отправить группу крупных бизнесменов-депутатов. Это:

Дмитрий Аганов , самый богатый народный избранник в АКЗС, предприниматель (одно из основных направлений – торговля парфюмерией и косметикой).

, самый богатый народный избранник в АКЗС, предприниматель (одно из основных направлений – торговля парфюмерией и косметикой). Анатолий Вытоптов , руководитель и совладелец нескольких предприятий, в том числе ООО «Агрохимсервис» (производство удобрений).

, руководитель и совладелец нескольких предприятий, в том числе ООО «Агрохимсервис» (производство удобрений). Вадим Смагин , гендиректор Бочкаревского пивзавода.

, гендиректор Бочкаревского пивзавода. Альберт Лунев , руководитель предприятий «Алтай-Сдобри», «СПТК-Кондитер», «Лакаса-Тэкс», «Алтайский трикотаж», «Европейские транспортные системы», «Алтай-Занддорн». Кстати, недавно против директоров двух его компаний возбудили уголовные дела о невыплате заработной платы.

, руководитель предприятий «Алтай-Сдобри», «СПТК-Кондитер», «Лакаса-Тэкс», «Алтайский трикотаж», «Европейские транспортные системы», «Алтай-Занддорн». Кстати, недавно против директоров двух его компаний возбудили уголовные дела о невыплате заработной платы. Андрей Абрамов , медиаменеджер.

, медиаменеджер. Алексей Кривенко , индивидуальный предприниматель.

, индивидуальный предприниматель. Алексей Найден , сын экс-главы Каменского района, индивидуальный предприниматель.

, сын экс-главы Каменского района, индивидуальный предприниматель. Сергей Писарев , директор зоопарка и парка «Лесная сказка».

, директор зоопарка и парка «Лесная сказка». Юрий Матвейко, глава алтайского отделения «Деловой России», руководитель нескольких компаний, в том числе топливной ООО «Октан-Сервис», вице-президент «Российского топливного союза».

Несомненно, дорога в парламент будет открыта и для доизбранных в АКЗС в сентябре 2020 года. Это:

Артем Шамков , гендиректора Барнаульского завода АТИ.

, гендиректора Барнаульского завода АТИ. Григорий Бахтин , гендиректора ООО «Специалист».

, гендиректора ООО «Специалист». Максим Кочев, председателя потребкооператива «ЧарышАгроПродукт».

Для них приход в парламент всего на один год был репетицией перед большими выборами.

«Новые» бизнесмены

Среди политических новичков можно отметить (все они подали документы на праймериз и все они, по данным «Политсибру» реально претендуют на попадание в список партии на выборах):

Константин Ежов , гендиректор АО «Курорт Белокуриха».

, гендиректор АО «Курорт Белокуриха». Петр Боос , гендиректор ООО «Брюкке».

, гендиректор ООО «Брюкке». Константин Панкратьев , заринский предприниматель (ООО «Крепость»).

, заринский предприниматель (ООО «Крепость»). Александр Рождественский , экс-глава администрации Индустриального района Барнаула, а ныне замгенерального в ИП Емелин В.П.

, экс-глава администрации Индустриального района Барнаула, а ныне замгенерального в ИП Емелин В.П. Ирина Кох , рубцовский бизнесмен.

, рубцовский бизнесмен. Александр Гуньков , рубцовский бизнесмен.

, рубцовский бизнесмен. Максим Банных, сын погибшего бизнесмена Анатолия Банных и наследник его многопрофильного бизнеса.

Дорожники и энергетики

В действующем созыве АКЗС целая группа депутатов, которые представляют сферы энергетики и дорожного строительства. И большинство их них вполне могут рассчитывать на продолжение политической карьеры.

Итак, насколько нам известно, от партии на выборы в следующий созыв пойдет следующие действующие депутаты:

Сергей Приб , руководитель «Алтайкрайэнерго».

, руководитель «Алтайкрайэнерго». Николай Данилин , директор ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4»

, директор ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление № 4» Анатолий Суворов , глава барнаульского МУП «ДЕЗ № 1».

, глава барнаульского МУП «ДЕЗ № 1». Андрей Хмурович, директор алтайского филиала «Газпром трансгаз Томск».

А также пока еще не депутаты:

Василий Мотуз , начальник «Алтайавтодора».

, начальник «Алтайавтодора». Владимир Дубровский , замначальника УПРДОР «Алтай».

, замначальника УПРДОР «Алтай». Алексей Чуканов, начальник автотранспортного цеха АО «Алтайвагон».

«Дорожники и энергетики – традиционно сильные группы в парламенте. Им такое представительство нужно не только для личных интересов, но и для лобби интересов отрасли в целом», – отмечает Константин Лукин.

Аграрии

Аграрии – еще одна традиционная для Алтая группа интересов. В АКЗС они всегда были и будут. И из действующего созыва в новый намерены пойти:

Александр Траутвейн , крупный алтайский аграрий,

, крупный алтайский аграрий, Александр Демин , руководитель компании «Агро-Стандарт» и директор Барнаульского ипподрома.

, руководитель компании «Агро-Стандарт» и директор Барнаульского ипподрома. Игорь Пляко, глава ООО «Курай Агро Плюс».

Промышленники и строители

Напомним, еще зимой Союз промышленников Алтайского края составил список из потенциальных кандидатов в АКЗС из 25 человек. В нем были руководители промпредприятий Константин Денисенко («ЗИАС Машинери»), Станислав Кедик (Рубцовский завод запасных частей), Максим Коновалов («Ротор»), Павел Лизогуб («Алтай-Кокс»), Максим Савинков («СиСорт») и другие. Однако по данным «Политсибру», ни один из перечисленных в итоге на выборы не пойдет.

Подобный список был и от строителей (и там, в числе прочих, указывали крупного застройщика Владимира Отмашкина).

«Промышленность – самая значимая по финансовым результатам сфера в регионе. Мы больше всех платим налогов, больше всех получаем прибыли – это около 60%. У нас самая большая армия работников – 125 тысяч человек», – ранее комментировал «Политсибру» исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.

Сейчас в АКЗС четыре представителя союза – Сергей Приб, Альберт Лунев, Николай Бушков и Вадим Смагин. Мещеряков уверен: чтобы полноценно представлять интересы отрасли нужно хотя бы человек 10.

По мнению экспертов, в представительстве нуждается и строительная отрасль. Но если говорить о застройщиках жилого фонда, то им полезнее присутствовать в городской Думе. Собственно, в БГД свои строители уже есть. В АКЗС же интереснее идти промышленным застройщикам и тем, кто возводит водо-, тепло- и газовые сети.

Однако в числе кандидатов от ЕР, возможно, не будет крупных промышленников и строителей (об одном из представителей сферы чуть ниже).

Депутаты Госдумы

Документы на праймериз по АКЗС подала только Наталья Кувшинова. Она намерена пойти территориальной группе № 2 (Табунский, Ключевский, Кулундинский и Михайловский районы). Однако по нашим данным, ЕР пока не рассматривает ее, как своего кандидата по АКЗС.

При этом Кувшинова также будет участвовать в праймериз по Госдуме. И вот там она предварительно входит к группу тем, кто пойдет (о том, кто пойдет в ГД от ЕР, а также сколько мандатов может получить партия – в одном из следующих материалов).

Депутаты Барнаульской гордумы

Да-да, традиционно в выборных списках партии окажутся несколько депутатов БГД. Так сказать, молодое, взращенное на малой политике поколение.

«Часть депутатов Барнаульской гордумы пойдут в АКЗС. И это логично для партии – показать процесс ротации и работы социальных лифтов. Ведь часто БГД используется как стартовая площадка для перехода на краевой уровень», – говорит политтехнолог Антон Понкрашев.

В числе кандидатов на выборах в АКЗС мы, скорее всего, увидим следующих городских депутатов:

Сын бывшего первого замгубернатора Сергея Локтева, директор «Барнаульского пивзавода» по стратегическому развитию и управлению Александр Локтев .

. Директор ООО «Булат» и нескольких других компаний Вячеслав Перерядов .

. Начальник управления внеучебной работы алтайского политеха Иван Огнев .

. Индивидуальный предприниматель Евгений Кулешов .

. Глава нескольких управляющих компаний Барнаула Дмитрий Ильиных .

. Гендиректор АО «АМЗ Газэнергомаш» Дмитрий Абалымов .

. Директор нескольких компаний, торгующих автомобилями (в том числе Барнаульский автоцентр «КАМАЗ») Александр Лисицын .

. Известный спортсмен, дзюдоист Иван Нифонтов .

. Глава строительной компании «Алгоритм» Ксения Белоусова (как раз представитель сферы строительства).

Как видим, партия отправляет на выборы немалую часть молодых барнаульских единороссов. Причем большинство их них – бизнесмены среднего уровня, а также два представителя спортивной отрасли, коих сегодня в АКЗС крайне мало.

Заявку на праймериз подали еще несколько барнаульских думцев, но до реальных выборов они, скорее всего, не дойдут. Это Алексей Маликов (гендиректор медцентра «Пигмалион»), Алексей Меркулов (пауэрлифтер, глава спортзалов «Рельеф»), Инна Борисенко (директор школы №132), Инесса Грицай (преподаватель музыкального колледжа). Хотя никаких окончательных списков до финала предварительного голосования, понятное дело, нет.

Политики из прошлого

Документы на праймериз уже подал в прошлом известный и крупный промышленник, депутат Василий Куц. Сейчас руководит исполкомом ОПАК и является профессором кафедры «Международные экономические отношения» в АГПУ.

На предварительное голосование в АКЗС и Госдуму заявился и бывший глава алтайской ЛДПР, бывший вице-губернатор, а ныне заместитель начальника управления краевого минюста Андрей Щукин.

Но если включение Куца списки партии (кстати, говорят, он пойдет по каменской тергруппе) очень вероятно, то вот перспективы Щукина пока туманны.

Медики

Вот чье представительство точно усилится, так это медицинское. Помимо связанных со сферой Лазарева и Солнцевой, врачебное лобби может подрасти за счет новых кандидатов:

Владимир Пелеганчук , главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

, главврач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Владимир Лещенко , заместитель министра здравоохранения.

, заместитель министра здравоохранения. Артем Сафонов , замдиректора частной клиники «Добрый доктор».

, замдиректора частной клиники «Добрый доктор». Дмитрий Денисов , главный врач барнаульской поликлиники №14.

, главный врач барнаульской поликлиники №14. Ирина Абрамова, главный врач клинико-диагностического центра в Рубцовске.

Все они уже подали документы на предварительное голосование.

Это сделал и барнаульский врач, действующий депутат АКЗС Павел Шумихин. Тот самый, который в шестой созыв избрался как кандидат «Справедливой России», но сразу же перешел во фракцию «Единая Россия». Только вот инсайдеры уверяют: его в предварительном списке ЕР нет.

Пока непонятно, попадут ли в список глава онкодиспансера Игорь Вихлянов и главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец. Хотя в праймериз они участвуют.

Сфера образования

Продолжит свое скоромное педагогические лобби директор Кулундинской школы Наталья Цепенко и директор Ключевского лицея Владимир Репкин.

А кроме них в АКЗС от ЕР, скорее всего, пойдут:

Алексей Лисин , директор барнаульской школы № 125.

, директор барнаульской школы № 125. Андрей Марков , ректор АГТУ.

, ректор АГТУ. Максим Ленский , директор Бийского технологического институт (филиал политеха).

, директор Бийского технологического институт (филиал политеха). Антон Васильев , директор юридического института АлтГУ.

, директор юридического института АлтГУ. Валерий Никеев, директор рубцовской спортшколы «Юбилейный».

И кое-кто еще

Также уже наверняка известно, что от партии власти будут баллотироваться представители крупных общественных направлений:

Иван Панов , глава Крайсовпрофа.

, глава Крайсовпрофа. Сергей Войтюк, глава исполкома Общероссийского народного фронта.

Кто на выборы не идет

Открыто заявил о желании прекратить политическую карьеру экс-глава алтайской «Единой России», глава алтайского Пенсионного фонда Борис Трофимов.

Сначала подал документы на праймериз, а потом снялся Сергей Сивец (директор унитарного предприятия «Северо-Восточное дорожно-строительное управление»). Кстати, совсем недавно от участия в кампании отказался и Сергей Бенслер (глава аграрных компаний «Колос», «Истоки Алея», «Имени Кирова»).

Вроде как и не планировали баллотироваться на новый срок новоалтайский бизнесмен Сергей Шабанов, Александр Балушкин, который недавно занял пост генерального директора бийского предприятия «Алтайвитамины» (предположим, что именно по этому округу ему не нашлось бы места в партсписках). И Иван Диркс, у которого забрали права за отказ пройти медосвидетельствование на содержание алкоголя в крови.

И точно (по объективным причинам) в новый созыв не возьмут Всеволода Кондратьева, против которого расследуется уголовное дело по даче взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере. То же самое можно сказать и про главу лесной компании ООО «Алтай-Форест» Николая Бушкова, против которого завели дело по незаконной рубке леса.

На выборах от ЕР мы не увидим главу «Ассоциации молодых предпринимателей» Сергея Лямина, пенсионера Виталия Щербакова, Максима Степина, который переехал из региона и работает над проектами в Республике Алтай. Сдал мандат и уехал из региона Юрий Кайро.

Заявились на праймериз, но вряд ли пройдут:

Сенатор Сергей Белоусов .

. Глава алтайского молодежного правительства Андрей Березовиков .

. Экс-член ЛДПР Иван Дубинин .

. Директор алтайского института экономики Максим Трухин .

. Директор рубцовского троллейбусного МУП Сергей Черноиванов .

. Директор «Алтайприроды» Алексей Астанин .

. Директор по лесному хозяйству лесного холдинга «Алтайлес» Валерий Савин .

. Славгородский единоросс (с которой связан внутрипартийный скандал) Ольга Токмакова.

Большое обновление

Итак, по расчетам «Политсибру» из 43 депутатов АКЗС от ЕР на выборы идут 33.

«Региональное отделение партии может сохранить федеральный тренд и обновить свою фракцию на 50%, о чем заявил Андрей Турчак», – считает Антон Понкрашев.

Константин Лукин дает прогноз на 40-процентное обновление. И, по его словам, в партии сохранится тренд на омоложение: большая часть новеньких будут возраста 40+.

Сохранится и главная задача фракции – обеспечивать прохождение проправительственных законов и инициатив.

В ближайшее время расскажем и про остальные партии. И если у ЕР очень многие действующие депутаты пойдут в следующий созыв, то оппозиция обновится очень серьезно.