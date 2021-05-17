14 мая 2021 года «Единая Россия» закончила прием документов на праймериз (предварительное внутрипартийное голосование). Эту процедуру должны пройти все кандидаты, иначе в списки партии им не попасть. Но по своим же правилам ЕР берет с собой только победителей праймериз. Конечно, голосование еще может спутать некоторые карты, но предварительный расклад уже понятен. «Политсибру» оценил шансы кандидатов и пообщался с людьми, которые в курсе планов партии.
Вот тут все уже просто и понятно. Возглавит первую тройку списка партии губернатор региона Виктор Томенко. Как ранее журналистам рассказывал спикер АКЗС, глава алтайских единороссов Александр Романенко, у главы региона хороший рейтинг, логично, что он поведет партию на выборы. Хотя, понятное дело, он выступает в данном случае лишь как паровоз и от мандата сразу же откажется.
Номер два в списке – Александр Романенко. Несколько месяцев назад в политтусовке ходили слухи о его возможном переходе в Совет Федерации. Но теперь точно известно, что он остается в АКЗС. И, вероятнее всего, снова его возглавит. У него налаженные отношения с правительством и он довольно комфортен для всех фракций.
«Александр Романенко занимает правильную равноудаленную позицию в отношении всех элитных группировок. Он не «двигает» какую-то одну из них, выслушивает мнение всех и отчасти является арбитром», – говорит политтехнолог Константин Лукин.
И замыкает проходную часть списка уроженец Барнаула, депутат Госдумы, известный военный деятель, генерал-полковник Владимир Шаманов. Он тоже не засидится в краевом парламенте. По данным инсайдеров, свежеизбранное Заксобрание тут же отправит его своим представителей в Совет Федерации.
Документы на праймериз уже подали почти все действующие депутаты АКЗС из числа руководителей комитетов. Всех их ЕР видит в числе своих кандидатов на выборах:
По каким округам эти и другие кандидаты будут баллотироваться – расскажем в следующем материале.
Одна из важных задач «Единой России» в принципе, как любой центристской партии, – представление всех основных групп интересов. В том числе и бизнеса. И это группа в партии всегда численно больше, чем все остальные.
«Наличие бизнесменов разных уровней в депутатском корпусе – это «финансовая подушка безопасности» для любой политической силы, в том числе, и для ЕР. Чем больше крупных и сильных бизнесменов, тем более устойчивы позиции у партии. Для бизнеса политическая сила, как клуб по интересам. Если тебя приняли, то он предоставляет определенные преференции. В первую очередь через победу в выборах», – отметила директор Института политики и технологий (Новосибирск) Татьяна Косачева.
По нашим данным, на следующие выборы партия намерена отправить группу крупных бизнесменов-депутатов. Это:
Несомненно, дорога в парламент будет открыта и для доизбранных в АКЗС в сентябре 2020 года. Это:
Для них приход в парламент всего на один год был репетицией перед большими выборами.
Среди политических новичков можно отметить (все они подали документы на праймериз и все они, по данным «Политсибру» реально претендуют на попадание в список партии на выборах):
В действующем созыве АКЗС целая группа депутатов, которые представляют сферы энергетики и дорожного строительства. И большинство их них вполне могут рассчитывать на продолжение политической карьеры.
Итак, насколько нам известно, от партии на выборы в следующий созыв пойдет следующие действующие депутаты:
А также пока еще не депутаты:
«Дорожники и энергетики – традиционно сильные группы в парламенте. Им такое представительство нужно не только для личных интересов, но и для лобби интересов отрасли в целом», – отмечает Константин Лукин.
Аграрии – еще одна традиционная для Алтая группа интересов. В АКЗС они всегда были и будут. И из действующего созыва в новый намерены пойти:
Игорь Пляко, глава ООО «Курай Агро Плюс».
Напомним, еще зимой Союз промышленников Алтайского края составил список из потенциальных кандидатов в АКЗС из 25 человек. В нем были руководители промпредприятий Константин Денисенко («ЗИАС Машинери»), Станислав Кедик (Рубцовский завод запасных частей), Максим Коновалов («Ротор»), Павел Лизогуб («Алтай-Кокс»), Максим Савинков («СиСорт») и другие. Однако по данным «Политсибру», ни один из перечисленных в итоге на выборы не пойдет.
Подобный список был и от строителей (и там, в числе прочих, указывали крупного застройщика Владимира Отмашкина).
«Промышленность – самая значимая по финансовым результатам сфера в регионе. Мы больше всех платим налогов, больше всех получаем прибыли – это около 60%. У нас самая большая армия работников – 125 тысяч человек», – ранее комментировал «Политсибру» исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.
Сейчас в АКЗС четыре представителя союза – Сергей Приб, Альберт Лунев, Николай Бушков и Вадим Смагин. Мещеряков уверен: чтобы полноценно представлять интересы отрасли нужно хотя бы человек 10.
По мнению экспертов, в представительстве нуждается и строительная отрасль. Но если говорить о застройщиках жилого фонда, то им полезнее присутствовать в городской Думе. Собственно, в БГД свои строители уже есть. В АКЗС же интереснее идти промышленным застройщикам и тем, кто возводит водо-, тепло- и газовые сети.
Однако в числе кандидатов от ЕР, возможно, не будет крупных промышленников и строителей (об одном из представителей сферы чуть ниже).
Документы на праймериз по АКЗС подала только Наталья Кувшинова. Она намерена пойти территориальной группе № 2 (Табунский, Ключевский, Кулундинский и Михайловский районы). Однако по нашим данным, ЕР пока не рассматривает ее, как своего кандидата по АКЗС.
При этом Кувшинова также будет участвовать в праймериз по Госдуме. И вот там она предварительно входит к группу тем, кто пойдет (о том, кто пойдет в ГД от ЕР, а также сколько мандатов может получить партия – в одном из следующих материалов).
Да-да, традиционно в выборных списках партии окажутся несколько депутатов БГД. Так сказать, молодое, взращенное на малой политике поколение.
«Часть депутатов Барнаульской гордумы пойдут в АКЗС. И это логично для партии – показать процесс ротации и работы социальных лифтов. Ведь часто БГД используется как стартовая площадка для перехода на краевой уровень», – говорит политтехнолог Антон Понкрашев.
В числе кандидатов на выборах в АКЗС мы, скорее всего, увидим следующих городских депутатов:
Как видим, партия отправляет на выборы немалую часть молодых барнаульских единороссов. Причем большинство их них – бизнесмены среднего уровня, а также два представителя спортивной отрасли, коих сегодня в АКЗС крайне мало.
Заявку на праймериз подали еще несколько барнаульских думцев, но до реальных выборов они, скорее всего, не дойдут. Это Алексей Маликов (гендиректор медцентра «Пигмалион»), Алексей Меркулов (пауэрлифтер, глава спортзалов «Рельеф»), Инна Борисенко (директор школы №132), Инесса Грицай (преподаватель музыкального колледжа). Хотя никаких окончательных списков до финала предварительного голосования, понятное дело, нет.
Документы на праймериз уже подал в прошлом известный и крупный промышленник, депутат Василий Куц. Сейчас руководит исполкомом ОПАК и является профессором кафедры «Международные экономические отношения» в АГПУ.
На предварительное голосование в АКЗС и Госдуму заявился и бывший глава алтайской ЛДПР, бывший вице-губернатор, а ныне заместитель начальника управления краевого минюста Андрей Щукин.
Но если включение Куца списки партии (кстати, говорят, он пойдет по каменской тергруппе) очень вероятно, то вот перспективы Щукина пока туманны.
Вот чье представительство точно усилится, так это медицинское. Помимо связанных со сферой Лазарева и Солнцевой, врачебное лобби может подрасти за счет новых кандидатов:
Все они уже подали документы на предварительное голосование.
Это сделал и барнаульский врач, действующий депутат АКЗС Павел Шумихин. Тот самый, который в шестой созыв избрался как кандидат «Справедливой России», но сразу же перешел во фракцию «Единая Россия». Только вот инсайдеры уверяют: его в предварительном списке ЕР нет.
Пока непонятно, попадут ли в список глава онкодиспансера Игорь Вихлянов и главврач барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец. Хотя в праймериз они участвуют.
Продолжит свое скоромное педагогические лобби директор Кулундинской школы Наталья Цепенко и директор Ключевского лицея Владимир Репкин.
А кроме них в АКЗС от ЕР, скорее всего, пойдут:
Также уже наверняка известно, что от партии власти будут баллотироваться представители крупных общественных направлений:
Открыто заявил о желании прекратить политическую карьеру экс-глава алтайской «Единой России», глава алтайского Пенсионного фонда Борис Трофимов.
Сначала подал документы на праймериз, а потом снялся Сергей Сивец (директор унитарного предприятия «Северо-Восточное дорожно-строительное управление»). Кстати, совсем недавно от участия в кампании отказался и Сергей Бенслер (глава аграрных компаний «Колос», «Истоки Алея», «Имени Кирова»).
Вроде как и не планировали баллотироваться на новый срок новоалтайский бизнесмен Сергей Шабанов, Александр Балушкин, который недавно занял пост генерального директора бийского предприятия «Алтайвитамины» (предположим, что именно по этому округу ему не нашлось бы места в партсписках). И Иван Диркс, у которого забрали права за отказ пройти медосвидетельствование на содержание алкоголя в крови.
И точно (по объективным причинам) в новый созыв не возьмут Всеволода Кондратьева, против которого расследуется уголовное дело по даче взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере. То же самое можно сказать и про главу лесной компании ООО «Алтай-Форест» Николая Бушкова, против которого завели дело по незаконной рубке леса.
На выборах от ЕР мы не увидим главу «Ассоциации молодых предпринимателей» Сергея Лямина, пенсионера Виталия Щербакова, Максима Степина, который переехал из региона и работает над проектами в Республике Алтай. Сдал мандат и уехал из региона Юрий Кайро.
Итак, по расчетам «Политсибру» из 43 депутатов АКЗС от ЕР на выборы идут 33.
«Региональное отделение партии может сохранить федеральный тренд и обновить свою фракцию на 50%, о чем заявил Андрей Турчак», – считает Антон Понкрашев.
Константин Лукин дает прогноз на 40-процентное обновление. И, по его словам, в партии сохранится тренд на омоложение: большая часть новеньких будут возраста 40+.
Сохранится и главная задача фракции – обеспечивать прохождение проправительственных законов и инициатив.
В ближайшее время расскажем и про остальные партии. И если у ЕР очень многие действующие депутаты пойдут в следующий созыв, то оппозиция обновится очень серьезно.
"... начальника управления краевого минюста..." - ну ведь не правильно написано.
Одно жулье ворье, проплаченные бизнесмены и прочая нечисть. Ничего хорошего не ждите.