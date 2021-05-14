Мусорный оператор сменился в Бийской зоне

Мусор. Свалка. Фото: Олег Укладов

Оказывать услуги по обращению с отходами в Бийской зоне Алтайского края будет ООО «Спецобслуживание Плюс» – компания, владеющая местным мусорным полигоном. Информация об этом опубликована на сайте минстроя региона.

Алтайских регоператоров раскритиковали за пробелы в мусорной реформе Новости 29.12.2020 9:08

Предприятие стало победителем конкурсного отбора. В Бийскую зону входят сам наукоград, Белокуриха а также Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский и Целинный районы. Новый регоператор будет заниматься обращением с твердыми коммунальными отходами в этой части региона в течении ближайших девяти лет.

К работе новый оператор должен приступить 24 мая 2021 года. Соглашение об этом Министерство и компания подписали 12 мая. Полномочия действующего регоператора АО «Спецобслуживание–Центральное» истекают 23 мая 2021 года. Кстати, за победу боролись обе компании, но победитель предложил более низкую цену за свои услуги.

Нужно отметить, что проблема с обращением с отходами в Бийске стоит достаточно остро начиная с 2019 года. Последний мусорный коллапс в городе произошел в январе 2021 года. Тогда мусоровозы просто не могли проехать к бакам во дворах из-за снежных заносов. И отходы, и нечищеные дороги в итоге припомнили мэру Бийска Александру Студеникину депутаты городской думы. Это привело к тому что градоначальник попытался уйти в отставку. Но в итоге передумал.

Напомним, что всего в Алтайском крае семь мусорных зон, которые обслуживают пять компаний. В Барнаульской зоне, куда, помимо столицы региона, входят Новоалтайск и несколько районов не так давно также сменился регоператор. Впрочем, не обошлось без некоторых сложностей: с первоначальным победителем «мусорного» конкурса, компанией «Эко-Утилизация», минстрой договор подписывать не стал, ибо потенциальный регоператор не предоставил нужные документы. Поэтому вакансия досталась компании ООО «Экосоюз», которая приступит к работе со 2 июня 2021 года. Пока еще действующий оператор «ЭКО-Комплекс» с рынка тоже не уходит – компания владеет единственным в городе мусорным полигоном.

Кстати, бывший бийский оператор АО «Спецобслуживание–Центральное» работает еще в двух зонах – Заринской и Алейской, где в 2021 года также пройдут конкурсы по смене регоператора. Обновление в этом году ждет и Славгородскую зону (сейчас здесь работает «Позитив 88»). А вот операторов для Каменской (сейчас ее обслуживает «Линетт») и Рубцовской зон («ВторГеоРесурс») будут искать только в следующем году.