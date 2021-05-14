Сам себе режиссер. Как алтайские партии осваивают видео-сегмент интернета

Просмотр видео во всемирной сети в последние годы плотно вошел в жизнь многих россиян. Самой популярной платформой для этого остается, конечно же, медиа-гигант YouTube. Но ему на пятки успешно наступает «молодежный» TikTok. Это поле открывает огромные возможности для распространения информацией. И, разумеется, не обошли его стороной и политики. «Политсибру» пообщался с экспертами о том, насколько эффективными для набора очков на выборах являются видеоролики, а также оценил существующий контент алтайских партий. Кому стоит номинироваться на «Оскар», а кому светит лишь ниша хоум-видео?
У видео-агитации как формата практически нет минусов, считает заведующая кафедрой политологии Алтайского государственного университета Ярослава Шашкова. Размещение ролика в интернете и его раскрутка не требует таких вложений, как на ТВ. Кроме того, контент в сети можно ориентировать на конкретные группы избирателей.
Впрочем, один недостаток все-таки имеется: в отличие от ТВ интернет все «помнит». А значит, опрометчивое высказывание или невыполненное обещание можно будет найти и через годы, что грозит репутационным потерям.
Чуть более скептически видео-агитацию оценивает политолог Антон Понкрашев. Главная проблема работы партий в новых форматах – интерес к ним только накануне выборов. Это же до недавнего времени относилось и к агитации в социальных сетях.
«Как это было в 2016 году: перед выборами кандидаты начали заводить аккаунты в соцсетях. Выборы кончились, и аккаунты оказались брошены», – напомнил Понкрашев.
По его мнению, ситуация с видео будет складываться похожим образом и многие видеопроекты партий после выборов схлопнутся.
В Алтайском крае у партийного «кинематографа» есть своя специфика. Например, самый популярный видеохостинг YouTube в регионе не является самостоятельной платформой для продвижения видео (как, например, в центральной части России). По словам политолога Константина Лукина, он служит скорее хранилищем, а расходятся видео уже скорее в социальных сетях во «Вконтаке», «Одноклассниках» и Facebook.
А потому в Алтайском крае видеоконтенту партий пока еще есть, куда расти. И выборы – хороший для этого толчок. По мнению политического видеоблогера Егора Поломошнова, некоторые кандидаты порадуют глаз жителей региона критическими или убойно-креативными роликами.
«Но в целом видео алтайских партий пока среднего или даже низкого качества», – говорит Поломошнов.
Партия власти с помощью видео продвигает скорее конкретных людей, нежели свой бренд целиком (бренд целиком партия вообще в последние годы продвигает очень скромно).
Своего ЕР-ТВ на YouTube у партии нет, потому что она, в общем-то, не особенно в нем нуждается: ресурс вполне позволяет ей использовать любую существующую и уже раскрученную платформу. А вот в Instagram-аккаунте Алтайского отделения видеоролики о партийной жизни появляются регулярно. В основном они демонстрируют работу депутатов-единороссов «на местах» и связанных с партией волонтерских проектов. Большая часть роликов снята скорее в любительской манере, без профессиональных камер или спецэффектов, но для формата Instagram это минусом не является.
Самым резонансным видео, связанным с «Единой Россией» в Алтайском крае стал ролик в поддержку президента России, записанный работниками завода АТИ (заводчане маршируют по цеху с российскими флагами и поют о важности политики главы государства). Руководит предприятием депутат краевого Законодательного собрания Артем Шамков.
У либерал-демократов на федеральном уровне есть YouTube-проект ЛДПР-ТВ. Он работает и в Алтайском крае. ЛДПР-ТВ стилизовано под «настоящее» телевидение, а логотип программы явно отсылает к символике канала ГТРК.
Пока что проект освещает работу либерал-демократов в парламенте и партийную жизнь. Запустили его в начале 2021 года, что позволяет отнести его как раз к тем самым «предвыборным» инициативам.
Впрочем, качество контента на канале и его формат пока вызывает вопросы. Некоторые видео отличаются большой продолжительностью, но при этом вряд ли будут интересны кому-то кроме, разве что, членов партии. Например, отчет с заседания фракции ЛДПР в краевом парламенте, который длится чуть менее получаса. Такой хронометраж вряд ли подходит для YouTube. Более короткие ролики в основном напоминают стандартные отчеты о проделанной работе
До запуска ЛДПР-ТВ YouTube канал велся довольно бессистемно. Там присутствуют и видео с митингов, и федеральные ролики, и видеообращения вместе с партийными поздравлениями. Большим количеством просмотров могут похвастаться лишь «видосики» с участием лидера партии Владимира Жириновского. В остальном же для среднего видео на канале даже сотня зрителей – хороший результат.
Коммунисты пытаются освоить видеопропаганду уже довольно давно. «Домашнее видео» лидера алтайского КПРФ Марии Прусаковой, в котором она призывала жителей Алтайского края голосовать за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, даже повлекло за собой административную ответственность.
К аналогичным последствиям для одного из барнаульских коммунистов привело и участие в съемке видео против поправок в Конституцию в июне 2020 года. Это мероприятие полиция расценила как массовое, а использование на нем пиротехники сочла нарушением. Впрочем, сам видеоролик в итоге вышел.
На официальном канале партии на YouTube можно найти проект «Народ Хочет Разобраться». Он снят в формате интервью-ликбеза с разными людьми, причастными к тем или иным проблемным сферам жизни общества. Большинство из интервьюируемых, впрочем, зачастую и сами являются членами партии. Продолжительность у роликов различная, от пяти минут до получаса.
Говорить о наличие какого-то единого формата видео у коммунистов не приходится. Тот же «НХР» выходит нерегулярно и без какой-то единой стилистики, и перемежается роликами самой разной продолжительности и наполнения. С технической точки зрения большая часть видео на канале у коммунистов также не лишена недочетов. Однако в целом качество роликов варьируется: где-то и форма и содержание на уровне, а где-то, как и у ЛДПР, непонятен адресат видео, а участников еле слышно.
Также там ожидаемо много выступлений Марии Прусаковой. Из последних 20 роликов на канале восемь из них это выступления и обращения лидера алтайских коммунистов. Навалом на канале и стандартного партийного контента: отчетов с мероприятий и поздравлений. Просмотров больше, чем, например, у либерал-демократов, но все же довольно мало: в среднем от 100 до 300.
В выборный год эсеры на Алтае запустили проект «Хожу по краю». Он существует в формате, напоминающем традиционную телепередачу, но со всеми современными веяниями: яркие тизеры (анонсы роликов), сами видео не отличаются большой продолжительностью, и в целом довольно острая проблематика. Типичный сюжет: съемочная группа приезжает в населенный пункт Алтайского края и ищет, кто виноват в очередной локальной проблеме в стиле «скандалы-интриги-расследования».
И пока что проект является очень успешным: количество просмотров переваливает за тысячи, у отдельных роликов и за десятки тысяч. Во многом, это обеспечивает критическая повестка и хороший технический уровень. Впрочем, далеко не факт, что наблюдать «хождением по краю» алтайские зрители будут долго: после выборов проект тоже может оказаться среди ненужных.
Нужно отметить, что весь официальный канал алтайских эсеров на YouTube посвящен сугубо проекту «Хожу по краю». Типичного партийного контента – поздравлений и обращений – там нет.
«Косметическая» партия на федеральном уровне имеет канал с довольно скромным числом подписчиков – 11 тысяч. Самым интересным проектом на нем является реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Выпуски набирают по несколько миллионов просмотров. Впрочем, практически единодушное одобрение со стороны комментаторов под каждым новым эпизодом наводит на некоторые подозрения.
В Алтайском крае партия предпочитает Instagram и «Вконтакте» и видео-контент размещает в основном там. Придираться, в общем-то, не к чему: ролики короткие и сняты профессионально. Хочется похвалить и наличие единой стилистики и партийной цветовой гаммы.
Однако многим ролики «Новых Людей» могут показаться несколько беззубыми, тем более что партия является как бы «оппозиционной». Вместо ожидаемой некоторыми критики властей и внимания к проблемам региона – парки, субботники и спортивное ориентирование.
Впрочем, алтайские политики не забывают и о собственных амбициях, и ведут персональные странички в соцсетях, где тоже нередко встречается видео. Например, депутат краевого парламента, единоросс Сергей Писарев руководит барнаульским зоопарком, что обеспечивает ему попросту безграничный запас контента: тигры, обезьяны и прочая экзотическая живность отлично собирают просмотры.
А, например, примкнувший к «Новым людям» экс-эсер Владислав Вакаев использует видео в Instagram как платформу для того, чтобы рассказать о работе, проделанной в барнаульском парке «Изумрудный», который он возглавляет. Он также использует видео для того, чтобы заманить на работы по благоустройству территории новых барнаульцев.
Бывший коллега Вакаева по партии Александр Молотов тоже с недавнего времени активно использует Instagram. Но он предпочитает прямые эфиры и «истории» (короткие видео, которые исчезают через 24 часа), где можно увидеть также и фрагменты повседневной жизни депутата.
В общем, сказать, что алтайские политики действительно подружились со съемкой видео, пока еще нельзя. Возможно, ситуация изменится ближе к выборам, однако сейчас складывается ощущение, что этому формату партии не очень-то доверяют. Старые-добрые газеты и листовки по-прежнему никуда не делись, и появляются регулярно и в значительных объемах, а массового ухода в видеоблогеры среди политиков не предвидится.
Точных прогнозов пока нет, но уже сейчас ясно, что будет интересно
Главное, чтобы вечерний разговор, качество которого, мягко говоря, оставляет желать лучшего, особенно интервьюера, пока дослушаешь вопрос уже смотреть не хочется, не схлопнулся. Или он уже схлопнулся? он же для одного разговора создавался))))