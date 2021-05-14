Сам себе режиссер. Как алтайские партии осваивают видео-сегмент интернета

Камера Фото: pixabay.com

Просмотр видео во всемирной сети в последние годы плотно вошел в жизнь многих россиян. Самой популярной платформой для этого остается, конечно же, медиа-гигант YouTube. Но ему на пятки успешно наступает «молодежный» TikTok. Это поле открывает огромные возможности для распространения информацией. И, разумеется, не обошли его стороной и политики. «Политсибру» пообщался с экспертами о том, насколько эффективными для набора очков на выборах являются видеоролики, а также оценил существующий контент алтайских партий. Кому стоит номинироваться на «Оскар», а кому светит лишь ниша хоум-видео?

За что боролись. Под какие идеологии создавались российские партии и остались ли верны им сейчас Аналитика 20.04.2021 9:28

Важнейшим из искусств для нас является YouTube

У видео-агитации как формата практически нет минусов, считает заведующая кафедрой политологии Алтайского государственного университета Ярослава Шашкова. Размещение ролика в интернете и его раскрутка не требует таких вложений, как на ТВ. Кроме того, контент в сети можно ориентировать на конкретные группы избирателей.

Впрочем, один недостаток все-таки имеется: в отличие от ТВ интернет все «помнит». А значит, опрометчивое высказывание или невыполненное обещание можно будет найти и через годы, что грозит репутационным потерям.

Чуть более скептически видео-агитацию оценивает политолог Антон Понкрашев. Главная проблема работы партий в новых форматах – интерес к ним только накануне выборов. Это же до недавнего времени относилось и к агитации в социальных сетях.

«Как это было в 2016 году: перед выборами кандидаты начали заводить аккаунты в соцсетях. Выборы кончились, и аккаунты оказались брошены», – напомнил Понкрашев.

По его мнению, ситуация с видео будет складываться похожим образом и многие видеопроекты партий после выборов схлопнутся.

В Алтайском крае у партийного «кинематографа» есть своя специфика. Например, самый популярный видеохостинг YouTube в регионе не является самостоятельной платформой для продвижения видео (как, например, в центральной части России). По словам политолога Константина Лукина, он служит скорее хранилищем, а расходятся видео уже скорее в социальных сетях во «Вконтаке», «Одноклассниках» и Facebook.

А потому в Алтайском крае видеоконтенту партий пока еще есть, куда расти. И выборы – хороший для этого толчок. По мнению политического видеоблогера Егора Поломошнова, некоторые кандидаты порадуют глаз жителей региона критическими или убойно-креативными роликами.

«Но в целом видео алтайских партий пока среднего или даже низкого качества», – говорит Поломошнов.

«Единая Россия»

Партия власти с помощью видео продвигает скорее конкретных людей, нежели свой бренд целиком (бренд целиком партия вообще в последние годы продвигает очень скромно).

Своего ЕР-ТВ на YouTube у партии нет, потому что она, в общем-то, не особенно в нем нуждается: ресурс вполне позволяет ей использовать любую существующую и уже раскрученную платформу. А вот в Instagram-аккаунте Алтайского отделения видеоролики о партийной жизни появляются регулярно. В основном они демонстрируют работу депутатов-единороссов «на местах» и связанных с партией волонтерских проектов. Большая часть роликов снята скорее в любительской манере, без профессиональных камер или спецэффектов, но для формата Instagram это минусом не является.

Самым резонансным видео, связанным с «Единой Россией» в Алтайском крае стал ролик в поддержку президента России, записанный работниками завода АТИ (заводчане маршируют по цеху с российскими флагами и поют о важности политики главы государства). Руководит предприятием депутат краевого Законодательного собрания Артем Шамков.

ЛДПР

«Неизбираемые». Какие требования к своим кандидатам выдвигают алтайские партии Аналитика 24.03.2021 9:57

У либерал-демократов на федеральном уровне есть YouTube-проект ЛДПР-ТВ. Он работает и в Алтайском крае. ЛДПР-ТВ стилизовано под «настоящее» телевидение, а логотип программы явно отсылает к символике канала ГТРК.

Пока что проект освещает работу либерал-демократов в парламенте и партийную жизнь. Запустили его в начале 2021 года, что позволяет отнести его как раз к тем самым «предвыборным» инициативам.

Впрочем, качество контента на канале и его формат пока вызывает вопросы. Некоторые видео отличаются большой продолжительностью, но при этом вряд ли будут интересны кому-то кроме, разве что, членов партии. Например, отчет с заседания фракции ЛДПР в краевом парламенте, который длится чуть менее получаса. Такой хронометраж вряд ли подходит для YouTube. Более короткие ролики в основном напоминают стандартные отчеты о проделанной работе

До запуска ЛДПР-ТВ YouTube канал велся довольно бессистемно. Там присутствуют и видео с митингов, и федеральные ролики, и видеообращения вместе с партийными поздравлениями. Большим количеством просмотров могут похвастаться лишь «видосики» с участием лидера партии Владимира Жириновского. В остальном же для среднего видео на канале даже сотня зрителей – хороший результат.

КПРФ

Мал, да удал? Какие непарламентские партии будут участвовать в выборах в АКЗС, и на что они могут рассчитывать Аналитика 05.04.2021 9:08

Коммунисты пытаются освоить видеопропаганду уже довольно давно. «Домашнее видео» лидера алтайского КПРФ Марии Прусаковой, в котором она призывала жителей Алтайского края голосовать за кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, даже повлекло за собой административную ответственность.

К аналогичным последствиям для одного из барнаульских коммунистов привело и участие в съемке видео против поправок в Конституцию в июне 2020 года. Это мероприятие полиция расценила как массовое, а использование на нем пиротехники сочла нарушением. Впрочем, сам видеоролик в итоге вышел.

На официальном канале партии на YouTube можно найти проект «Народ Хочет Разобраться». Он снят в формате интервью-ликбеза с разными людьми, причастными к тем или иным проблемным сферам жизни общества. Большинство из интервьюируемых, впрочем, зачастую и сами являются членами партии. Продолжительность у роликов различная, от пяти минут до получаса.

Говорить о наличие какого-то единого формата видео у коммунистов не приходится. Тот же «НХР» выходит нерегулярно и без какой-то единой стилистики, и перемежается роликами самой разной продолжительности и наполнения. С технической точки зрения большая часть видео на канале у коммунистов также не лишена недочетов. Однако в целом качество роликов варьируется: где-то и форма и содержание на уровне, а где-то, как и у ЛДПР, непонятен адресат видео, а участников еле слышно.

Также там ожидаемо много выступлений Марии Прусаковой. Из последних 20 роликов на канале восемь из них это выступления и обращения лидера алтайских коммунистов. Навалом на канале и стандартного партийного контента: отчетов с мероприятий и поздравлений. Просмотров больше, чем, например, у либерал-демократов, но все же довольно мало: в среднем от 100 до 300.

«Справедливая Россия»

Много партий из ничего. Как поживают и чем занимаются малые партии в Алтайском крае Аналитика 02.12.2020 9:12

В выборный год эсеры на Алтае запустили проект «Хожу по краю». Он существует в формате, напоминающем традиционную телепередачу, но со всеми современными веяниями: яркие тизеры (анонсы роликов), сами видео не отличаются большой продолжительностью, и в целом довольно острая проблематика. Типичный сюжет: съемочная группа приезжает в населенный пункт Алтайского края и ищет, кто виноват в очередной локальной проблеме в стиле «скандалы-интриги-расследования».

И пока что проект является очень успешным: количество просмотров переваливает за тысячи, у отдельных роликов и за десятки тысяч. Во многом, это обеспечивает критическая повестка и хороший технический уровень. Впрочем, далеко не факт, что наблюдать «хождением по краю» алтайские зрители будут долго: после выборов проект тоже может оказаться среди ненужных.

Нужно отметить, что весь официальный канал алтайских эсеров на YouTube посвящен сугубо проекту «Хожу по краю». Типичного партийного контента – поздравлений и обращений – там нет.

«Новые люди»

«Косметическая» партия на федеральном уровне имеет канал с довольно скромным числом подписчиков – 11 тысяч. Самым интересным проектом на нем является реалити-шоу «ДебатыКандидаты». Выпуски набирают по несколько миллионов просмотров. Впрочем, практически единодушное одобрение со стороны комментаторов под каждым новым эпизодом наводит на некоторые подозрения.

В Алтайском крае партия предпочитает Instagram и «Вконтакте» и видео-контент размещает в основном там. Придираться, в общем-то, не к чему: ролики короткие и сняты профессионально. Хочется похвалить и наличие единой стилистики и партийной цветовой гаммы.

Однако многим ролики «Новых Людей» могут показаться несколько беззубыми, тем более что партия является как бы «оппозиционной». Вместо ожидаемой некоторыми критики властей и внимания к проблемам региона – парки, субботники и спортивное ориентирование.

Каждый за себя

Впрочем, алтайские политики не забывают и о собственных амбициях, и ведут персональные странички в соцсетях, где тоже нередко встречается видео. Например, депутат краевого парламента, единоросс Сергей Писарев руководит барнаульским зоопарком, что обеспечивает ему попросту безграничный запас контента: тигры, обезьяны и прочая экзотическая живность отлично собирают просмотры.

А, например, примкнувший к «Новым людям» экс-эсер Владислав Вакаев использует видео в Instagram как платформу для того, чтобы рассказать о работе, проделанной в барнаульском парке «Изумрудный», который он возглавляет. Он также использует видео для того, чтобы заманить на работы по благоустройству территории новых барнаульцев.

Бывший коллега Вакаева по партии Александр Молотов тоже с недавнего времени активно использует Instagram. Но он предпочитает прямые эфиры и «истории» (короткие видео, которые исчезают через 24 часа), где можно увидеть также и фрагменты повседневной жизни депутата.

В общем, сказать, что алтайские политики действительно подружились со съемкой видео, пока еще нельзя. Возможно, ситуация изменится ближе к выборам, однако сейчас складывается ощущение, что этому формату партии не очень-то доверяют. Старые-добрые газеты и листовки по-прежнему никуда не делись, и появляются регулярно и в значительных объемах, а массового ухода в видеоблогеры среди политиков не предвидится.