Российское минобрнауки добилось возврата 10 млн рублей гранта от алтайской фармкомпании

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Арбитражный суд частично удовлетворил требования Минобрнауки России, которое хотело взыскать с бийской фармацевтической компании «Алтайвитамины» 49,7 млн рублей с ранее выделенного гранта. Однако вернуть получилось только 9,7 млн рублей. Об этом сообщил «Банкфакс».

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В 2017 году министерство заключило договор с АО «Алтайвитамины» на производство лекарства от астмы. В рамках постановления российского правительства по кооперации вузов и производственных компаний государство выделило фирме 49,7 млн рублей.

Партнером выступал АлтГУ. Компания должна была обеспечить промышленное производство, а вуз отвечал за работу в лаборатории.

Первые этапы были выполнены, удалось разработать препарат и получить два патента. На это вузу дали 40 млн рублей. Однако непосредственно компания своих требований не выполнила. У «Алтайвитаминов» возникли трудности из-за оборудования и с маркировкой лекарств. Так что требования договора по производительности не были соблюдены.

В итоге суд решил взыскать 9,7 млн рублей с фирмы «Алтайвитамины», которые должны были потратить на последнем этапе. Процесс закончился в апреле 2021 года.