Добыча по новым правилам. В Алтайском крае завершился весенний охотничий сезон «с ограничениями»

Ружье Фото: pixabay.com

В Алтайском крае завершилась весенняя охота на пернатую дичь. В прошлом году этот сезон отменили из-за угрозы распространения COVID-19, а в этом он прошел по новым правилам: добывать птицу теперь можно по трем зонам и в строгие периоды, под запрет для охоты попали сразу 50 водных объектов. Многие жители отнеслись к этим нововведениям негативно, но на интерес к охоте это не повлияло. Об этом во время пресс-конференции 13 мая рассказал замминистра природных ресурсов и экологии, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

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Добыча с ограничениями

С 2021 года начали действовать новые правила охоты. По ним регион в праве самостоятельно определять ее сроки. В Алтайском крае решили создать «щадящий режим» и выделили три зоны для охоты со своими периодами.

Первая – южная. В нее вошли семь районов. Здесь охота была разрешена с 1 по 7 апреля.

Вторая зона – северная. В нее вошли 13 районов, сезон был с 7 по 16 апреля. И здесь можно было добывать перелетного гуся (в 20 районах из 58 возможных).

В третьей зоне охотились на боровую и водоплавающую дичь, с 27 апреля по 6 мая включительно.

Помимо разделения по зонам дополнительно ввели ограничения. Так, добывать селезня утки теперь можно только с использованием подсадной утки, а на более 50 водных объектах края вообще нельзя вести охоту. Это те места, где массово гнездуется и отдыхает водоплавающая дичь, пояснил Катернюк. И в текущем году этот перечень запретных озер и прудов расширят, и скорее всего вдвое. Но у охотников останется еще несколько тысяч водоемов.

Полный запрет не нужен

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По словам Катернюка, необходимости в полном запрете весенней охоты в Алтайском крае нет. К тому же, чтобы это сделать нужно предоставить в Росприроднадзор РФ научное обоснование такого решения. Да и в регионе нет критических ситуаций по численности популяций, на которых охотятся весной.

Подсчеты показывают, что сегодня утки и гуся больше, чем было пять лет назад, говорит Катернюк. Всего через регион пролетает порядка 150 тысяч гусей (а уток вообще ежегодно насчитывают более миллиона). И в среднем в 2017, 2018, 2019 годах во время охоты добывали 1 тысячу пролетного гуся (не путайте с серым гусем, на которого охотиться запрещено – прим.ред.).

В министерстве отметили, что до сих пор у ученых нет четкого понимания, влияет ли весенняя охота на водоплавающую дичь. Поэтому в августе 2021 года запланирована консультация с экспертами по поводу проведения весенней охоты в 2022 году. Специалисты проверят, как установление трех зон повлияло на численность и другие моменты. И на основе этой оценки модернизируют параметры охоты.

Понравилось не всем

Многие охотники, по словам чиновника, негативно восприняли введение ограничений, заявив, что их права ущемляют. А орнитологи считают, что территорий для охоты все равно довольно много. И те, и другие жалуются на властей в органы прокуратуры о законности принятия таких решений.

«И мы между двух огней пытаемся какой-то баланс найти. Причем баланс нужен не только для удовлетворения амбиций обеих сторон, но и для сохранения биологического разнообразия. Чтобы процессы охоты никак не повлияли и не ухудшили состояние популяции того или иного вида животного мира», – отмечает Максим Катернюк.

Интерес все же не упал

На весеннюю охоту на апрель и май 2021 года выдали около восьми тысяч разрешений. На самом деле, не больше и не меньше, чем в последние пять лет.

Поохотиться на дичь приезжали охотники из Новосибирска, Томска, Омска и даже из европейской части страны.

«Весенняя охота хоть и на слуху у многих, но на самом деле у охотников к ней меньше интерес, чем к летне-осенней, когда мы единовременно принимаем на территории края порядка 35-40 тысяч охотников», – добавляет заместитель министра.

По его словам, весной довольно сложно охотиться на гуся: не каждый способен его добыть, здесь нужна подготовка, знания и серьезная вездеходная техника.

Во всяком случае, весенний сезон прошел без ЧС, противопожарные меры были соблюдены полностью. Однако без нарушений правил и браконьерства не обошлось.

И на лосей поохотиться успели

Опергруппы выявили на территории края более 80 административных нарушений. И речь идет не о браконьерстве, а о несоблюдении правил охоты.

«У охотников были разрешения и необходимые документы, но они не соблюдали процедуру добычи. Например, у нас запрещена охота с подхода. И если так сделать, это будет считаться нарушением. Бывают небольшие формальные нарушения, когда добывает гуся и после не вносит сведение о нем в документы. Инспектор этот факт выявляет и составляет административный протокол», – поясняет Максим Катернюк.

Не обошлось и без уголовных дел: во время весенней охоты зафиксировали несколько фактов незаконной добычи копытных животных. В том числе на особо охраняемой природной территории – в заказнике «Обской» в Усть-Пристанском районе. Там браконьеры в разные периоды незаконно убили двух лосей. Подозреваемые установлены, а некоторые уже задержаны и дали показания.

Создали мобильную группу

В министерстве добавили, что общее количество преступлений, связанных с незаконной охотой, ежегодно растет. Хотя во многом, по мнению Катернюка, это связано с высокой эффективностью выявления. Но между тем, в регионе все равно не хватает людей, которые бы регулярно патрулировали территории и выявляли незаконную добычу.

Сейчас в крае работает 28 государственных охотничьих инспекторов. Как считает Катернюк, их должно быть как минимум по одному на каждый район (а их 58, где есть охотничья угодья). Но выделяемых из федерального бюджета денег не хватает.

«Сейчас один инспектор может работать на три района. Помимо охраны территорий, он также выдает охотничьи билеты и разрешения на охоту по всем своим районам, проводит ежегодный учет животных. Соответственно ему мало времени остается на то, чтобы охватить и объехать гигантскую территорию», – пояснил чиновник.

Поэтому край всеми возможными способами пытаются решить этот вопрос. В частности, в последние годы правительство серьезно обновило транспорт, а с 2014 года в регионе создан институт производственных инспекторов, который уже обучил более 200 сотрудников (из частных организаций). Сейчас они помогают госинспекторам в отдельных хозяйствах.

В этом году правительство Алтайского края приняло решение создать отдельную оперативную группы из четырех человек, которые будут контролировать места охоты.

«За январь и февраль 2021 года они выявили порядка 10 административных и уголовных преступлений. Особенность работы группы в том, что она выезжает из Барнаула и передвигается по всей территории края, о посещении охотничьих угодий никому неизвестно. У нас бывали факты, когда браконьеры отслеживают выезд из дома нашего сотрудника в селе и повещали своих товарищей. А здесь эффективность намного выше», – считает Максим Катернюк.

По его словам, если группа покажет свою эффективность, то в регионе рассмотрят вопрос о ее расширении или создании дополнительных подобных подразделений.