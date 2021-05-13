Рабочий погиб во время рубки леса в Волчихинском районе

Лес, рубки Фото: Александра Черданцева

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на лесозаготовках. Инцидент произошел в апреле 2021 года на участке местности в лесничестве Волчихинского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В нарушение правил безопасности и инструкции по охране труда, вальщик леса, не убедившись, что его помощник отсутствует в опасной зоне, осуществил валку дерева. Упавшее дерево зацепило работника, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью», – уточнили в СК.

Напомним, в декабре 2020 года погиб рабочий алтайского театра Музыкальной комедии во время подключения гирлянды. 10 апреля 2021 года рабочий погиб на рубцовском предприятии «АлМет» во время погрузки металла. А в школе Рубцовского района на мужчину упала с крыши упала снежная наледь. Он тоже погиб.