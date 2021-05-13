Клиенты ВТБ на майских праздниках торговали ценными бумагами в два раза активнее

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Активость клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в торговле ценными бумагами на майских праздниках не снизилась. Средний ежедневный оборот с 3 по 10 мая составил 104 млрд руб., совершалось порядка 800 тысяч сделок ежедневно. Более 93% из них проводилось в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. В сравнении с майскими праздниками прошлого года показатели выросли в 1,8 раза по оборотам и в 1,5 раза по числу сделок. В начале мая 2020 г. 84% сделок проводилось в ВТБ Мои Инвестиции.

Относительно апреля торговая активность клиентов в мае в 2021 года практически не снизилась – средний дневной оборот клиентов ВТБ Капитал Инвестиции в прошлом месяце составлял 133 млрд руб. (+68% к апрелю 2020 года), совершалось порядка 850 тысяч сделок ежедневно (+33% к апрелю 2020 года).