Алтайские электрички будут останавливаться на Гребном канале

Новая остановка «Гребной канал» появится для пригородных электропоездов в Алтайском крае с 17 по 24 мая 2021 года. Об этом сообщает газета «Вечерний Барнаул».
Остановку вводят на время второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Ведь именно на гребном канале будут проводиться соревнования. Она будет действовать на следующих маршрутах:
Билет от Барнаула до канала будет стоить 20 рублей, для школьников и студентов – 10 рублей, для детей от пяти до семи лет – пять рублей, а для детей до пяти лет – бесплатно.
Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет 20-20 мая 2021 года. Там будут разыгрываться 38 комплектов наград и шесть путевок на Олимпиаду-2021 в Токио.
Ожидается, что в Барнаул приедет около 20 тысяч туристов. Для болельщиков на Гребном канале подготовили три тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест. Для туристов предоставили 39 гостиниц на 3,5 тысяч мест.
Однако аэропорт Барнаула так и не открыли для иностранных рейсов, хоть алтайские власти пытались этого добиться.
В соревнованиях примет участие 444 спортсмена из 57 стран