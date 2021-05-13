Алтайские электрички будут останавливаться на Гребном канале

Железная дорога Фото: pixabay.com

Новая остановка «Гребной канал» появится для пригородных электропоездов в Алтайском крае с 17 по 24 мая 2021 года. Об этом сообщает газета «Вечерний Барнаул».

Остановку вводят на время второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Ведь именно на гребном канале будут проводиться соревнования. Она будет действовать на следующих маршрутах:

Барнаул – Озерки (отправление в 7:15, прибытие на остановочный пункт «Гребной канал» в 7:27);

Барнаул – Заринская (отправление в 8:29, прибытие на остановочный пункт «Гребной канал» в 8:41). Электропоезд курсирует ежедневно, кроме вторника и пятницы;

Барнаул – Красный Боец (отправление в 9:12, прибытие на остановочный пункт «Гребной канал» в 9:24);

Барнаул – Артышта-2 (отправление в 9:44, прибытие на остановочный пункт «Гребной канал» в 9:56);

Барнаул – Красный Боец (отправление в 12:28 прибытие на остановочный пункт «Гребной канал» в 12:40).

Билет от Барнаула до канала будет стоить 20 рублей, для школьников и студентов – 10 рублей, для детей от пяти до семи лет – пять рублей, а для детей до пяти лет – бесплатно.

Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет 20-20 мая 2021 года. Там будут разыгрываться 38 комплектов наград и шесть путевок на Олимпиаду-2021 в Токио.

Ожидается, что в Барнаул приедет около 20 тысяч туристов. Для болельщиков на Гребном канале подготовили три тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест. Для туристов предоставили 39 гостиниц на 3,5 тысяч мест.

Однако аэропорт Барнаула так и не открыли для иностранных рейсов, хоть алтайские власти пытались этого добиться.