Выплаты охотникам за добычу волков планируют ввести в Алтайском крае

Волк Фото: pixabay.com

За добычу волков на территории Алтайского края охотники будут получать по семь тысяч рублей. Такое нововведение планируют создать в регионе уже в 2021 году. Об этом во время пресс-конференции 13 мая рассказал замминистра, начальник управления охотничьего хозяйства Максим Катернюк.

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За последние годы в отдельных территориях Алтайского края численность волка существенно выросла (до 290), что представляет опасность для народного хозяйства.

«С одной стороны, кажется, что их немного. Но на самом деле они обитают на ограниченной территории. В Чарышском, Солонешенском, Краснощековском, Курьинском районах, группировка есть и в Угловском районе (сюда особи приходят из Казахстана). И когда они формируются в стаи, то представляют серьезную опасность. Если медведь задирает для пропитания одно животное и кормится им несколько дней, то волк заходит в табун, вырезает столько, сколько может, съедает только часть, а за оставшимся даже не возвращается», – пояснил Катернюк.

Поэтому необходимо применять меры по регулированию численности. И делать это не так-то просто: в регионе мало охотников, которые хотят (это не более, чем трофей) и умеют добывать волка.

Поэтому и решили выделить из краевого бюджета сумму на выплаты за добычу этого зверя. За каждую особь охотник сможет получить по семь тысяч рублей.

«Тем самым мы попытаемся заинтересовать людей к этой охоте. Считаем, что такая поддержка достаточно серьезная. Раньше ее у нас не было, и не во всех регионах она есть», – отметил Максим Катернюк.

Скорее всего, выплата будет действовать к новому сезону, новый порядок планируют принять в мае-июне.

Кстати, это не единственная «охотничья» премия. В Алтайском крае уже около четырех лет действуют выплаты для тех, кто сообщает о фактах браконьерства. К примеру, если речь идет о незаконной добыче косули и эта «наводка» подтвердится, то «источнику» полагается 6,5 тысяч рублей. По словам Катернюка, в регионе ежегодно около 40 человек получают эти выплаты.

Жалобы на бобров, угроза от медведей

Настораживает и ситуация с бобрами. По словам Катернюка, за последние годы их численность существенно подросла. Сейчас в Алтайском крае насчитывается 30 тысяч особей. И для некоторых населенных пунктов эти животные – настоящая беда, особенно весной.

«Из-за бобра страдает не только деревья и кустарники. Самое страшное, что он создает плотины и меняет русла рек, нарушает нерестовый ход рыбы, из-за которого она погибает. Также это приводит к подтоплению земельных участков. Например, в Первомайском и Быстроистокском районах», – рассказывает Максим Катернюк.

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По его словам, ежегодно на «проделки» бобра жалуются не только жители сел, но и краевого центра. В частности, страдают от этого в Борзовой заимке. Там бобры регулярно перегораживают Барнаулку, из-за чего у людей заливает огороды.

И властям в некоторых случаях приходится принимать экстренные решения: выдавать разрешения на отстрел или на установку капканов. Причем делается это не только в сезон охоты, но в любое другое время по обращению главы сельсовета, который предоставляет подтверждение излишнего вмешательства животных.

По мнению Максима Катернюка, такой рост численности бобров вызван обесцениванием их меха на рынке (как и меха лисицы). На него существенно упала закупочная цену, а потому и охотиться на бобра стало невыгодно. Повлиять на решение этой ситуации, по мнению чиновника, помогло бы грамотное налаживание переработки этого сырья и поиск новых рынков сбыта.

А вот жителям предгорных территорий серьезный ущерб наносят медведи. Они задирают скот круглый год. Хотя в последнее время этих случаев стало меньше. По словам Катернюка, связано это с высоким урожаем кедровых орехов, из-за чего животные поднялись в горы и не беспокоили местных жителей. Но это не значит, что звери больше не будет нападать на частное хозяйство. К тому же, их численность не уменьшилась: в регионе насчитывается 1,3 тысячи медведей и за последние годы их количество выросло на 20%. А все потому, что на них практически не охотятся, и у них улучшилась питательная среда (стало больше лосей, косулей и так далее).

Напомним, в 2018 году алтайские депутаты приняли законопроект, который включил серую ворону в список охотничьих ресурсов региона. До этого ее там не было, право на отстрел имели только сотрудники природоохранных ведомств и охотничьих хозяйств. А теперь это делать могут и обычные граждане. Решение такое приняли потому, что это потому, что серая ворона – злостный вредитель для охотничьего хозяйства, она разрушает гнезда птиц и вредит садоводам.