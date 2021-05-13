Стартовали прямые рейсы из Барнаула в Крым

Крым Фото: travelcrimea.com

Из столицы Алтайского края Барнаула можно улететь в Симферополь с 1 мая. Билет в один конец стоит около 10,7 тысяч рублей без багажа, а время полета составит пять с половиной часов. Информация об этом есть на сайте барнаульского аэропорта имени Германа Титова.

Взлетно-посадочную полосу барнаульского аэропорта починят к началу лета Новости 13.05.2021 10:50

Самолеты Airbus А320 будут летать по вторникам и субботам в 8:40. В 10:05 по местному времени самолет уже приземлится.

5 июня компания Nordwind тоже запустит рейсы в Крым. Boeing 737-800 будет вылетать в 9:30 по вторникам и субботам. В аэропорт Симферополя этот рейс приземлится в 10:35.

Также у обеих компаний будут и субсидированные тарифы, по ним смогут летать молодые люди до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи.

Напомним, что сейчас в барнаульском аэропорту ремонтируется взлетно-посадочная полоса, а именно участок площадью 15 тысяч квадратных метров. Он будет готова к началу лета лету.