Алтайское озеро Манжерок закрыли для бизнеса и туристов

Озеро Манжерок Фото: gotoaltay.ru

Одна из самых популярных зон отдыха в Республике Алтай озеро Манжерок теперь закрыто для туристов и бизнеса. Предприниматели записали обращение к главе республики Олегу Хорохордину, а также попросили о помощи депутата госсобрания Сергея Кухтуекова. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Олег Хорохордин на обращение пока не ответил. А вот Сергей Кухтуеков направил письмо прокурору региону Анатолию Богданчикову. В нем народный избранник отметил, что на территории озера находится имущество бизнесменов.

«Администрация Майминского района запрещает охране открывать ворота и предоставлять доступ к водному объекту ни туристам, ни предпринимателям», – отметил депутат.

По мнению Кухтуекова, бизнес от этой ситуации несет финансовые потери, а регион – репутационные. Депутат потребовал от прокурора разобраться в ситуации и проверить, сохранилась ли собственность предпринимателей на пляже озера Манжерок.

Сами бизнесмены говорят, что их лишают законного места уже в третий раз. Сначала шло благоустройство турзоны, затем наступила пандемия, а теперь их не пускают к киоскам.

«Местная администрация ссылается на предыдущего арендатора. У нас для многих предпринимателей это единственный источник дохода летом, и, если мы и в этот сезон не будем работать, мы не знаем, чем будем кормить свои семьи», – рассказал один из бизнесменов.

Сейчас предприниматели не могут даже забрать хранящееся там оборудование. Кроме того, за забором накапливается мусор, территорию никто не убирает, там перекрыты вода и свет. Депутат Кухтуеков считает, что государство вложило в обустройство пляжа деньги, а потому это и его проблема тоже.

Местные власти говорят, что пляж закрыт из-за конфликта с главным арендатором. Также Кухтуекову известно о том, что ведутся следственные действия. Однако в рамках какого дела, неизвестно.

Владеет курортом «Сбербанк». В прошлом году акционерное общество вложило в развитие объекта 4 млрд рублей. Глава «Сбербанка» Герман Греф и губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин подписывали «меморандум о взаимодействии» в рамках проекта «Всесезонный курорт «Манжерок»».

В марте 2021 года о развитии курорта говорил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава кабмина тогда заявил, что делать это надо без риска для природы.