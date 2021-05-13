Основатель «Новых людей» Нечаев посетит Барнаул вместе с экс-мэром Якутска Авксентьевой

Алексей Нечаев, партия «Новые люди» Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

17 мая Барнаул посетят основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска и кандидат в Госдуму от НЛ Сардана Авксентьева. Об этом сообщают источники «Политсибру».

Очевидно, приезд руководства партии связан с участием НЛ в выборах в парламент Алтайского края. Ранее создатель НЛ Алексей Нечаев сообщал, что Авксентьева пойдет от «Новых людей» в Госдуму и станет его советником по работе с регионами.

Алексей Нечаев – российский бизнесмен, создатель компании Faberlic. С 2019 года член Общероссийского народного фронта. В августе 2020 года Нечаев основал партию «Новые люди». В Барнауле он встретится с кандидатами и журналистами. И назовет имена тех, кто пойдет от партии на выборы.

Сардана Авксентьева – первая женщина, ставшая мэром Якутска. На этой должности она отметилась тем, что «переселила» мэрию в здание на окраине города, снизила цены на проезд в общественном транспорте и продала принадлежавшие мэрии дорогие автомобили. Все это помогло ей приобрести серьезную популярность, однако 11 января 2021 года она заявила о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья.

Напомним, что в Алтайском крае партия «Новые люди» появилась в 2020 году. Однако об участии НЛ в выборах в региональный парламент стало известно еще несколько месяцев назад. Но первый реальный кандидат объявился недавно – бывший эсер Владислав Вакаев объявил, что возглавит список партии.