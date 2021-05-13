Истязала, выгоняла на мороз. Алтайскую опекуншу обвинили в издевательствах над двумя детьми

Ребенок Фото: pixabay.com

53-летняя жительница Советского района Алтайского края стала обвиняемой в уголовном деле по двум статьям: истязание несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ). В региональном следкоме сообщили, что она неоднократно истязала брата и сестру, которые находись под ее опекой.

В 2015 году она взяла себе девочку 2008 года рождения с особенностями в развитии и ее брата 2006 года рождения.

«С первых же дней она стала истязать девочку, причиняя ей физические и нравственные страдания. Избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания», – уточнили в СК.

Жительницу Алтайского края обвинили в истязании приемного ребенка Новости 15.03.2021 13:57

Через год она отказалась от опеки, заявив, что девочка болеет.

А вот мальчика оставила и стала издеваться уже над ним. Об этом в СК сообщали еще в марте 2021 года.

«Опекун избивала и оскорбляла мальчика, причиняя физические и нравственные страдания. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала его в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение», – добавили в ведомстве.

Ребенка забрали из этой семьи только в конце 2020 года. Кстати, органы опеки и попечительства Бийска и Советского района тоже стали фигурантами расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

Напомним, что подобное дело сейчас расследуется и в Каменском районе. Там 43-летнюю женщину обвинили в издевательствах над опекаемым подростком 2008 года рождения). Ребенка и ее двух родных детей забрали из семьи и поместили в специализированный центр.