Юные хоккеисты из барнаульского «Алтая» стали вторыми на всероссийском турнире в Московской области

Юные спортсмены барнаульской хоккейной команды «Алтай» Фото: altai.spravedlivo.ru

Барнаульские юноши 2012 года рождения из хоккейной команды «Алтай» выиграли серебряные медали всероссийского турнира «Прорыв» в Сергиевом Посаде Московской области, который прошел с 9 по 12 мая. Поехать на соревнования детям помог глава алтайской «Справедливой России», депутат Государственной Думы Александр Терентьев.

В чемпионате участвовало восемь команд: по две из Москвы (ЦСКА-2, «Динамо-2»), Московской области (ХК «Дмитров», ХК «Луч») и Санкт-Петербурга (СКА Дроздецкого, «Олимпийские надежды») и по одной из Хабаровска («Лидер») и Барнаула («Алтай»).

Из всех этих команд барнаульцы проиграли только московскому ЦСКА-2 с минимальным счетом 3:4. Причем после второго периода хоккеисты «Алтая» вели 2:1.

«Ребята произвели настоящий фурор, никто не ожидал, что у нас в провинции могут играть в такой качественный хоккей. Все очень устали, каждый матч требовал максимальной отдачи. В концовке чуть-чуть не хватило опыта и удачи. Это ведь наша первая такая поездка», – рассказал тренер СДЮШОР «Алтай» Иван Тимонин.

Из семи игр барнаульцы выиграли пять.

Кроме командного кубка за второе место, алтайские хоккеисты получили индивидуальные награды. Так, лучшим нападающим оборонительного плана стал Дмитрий Подгорнов, а лучшим командным игроком Александр Михнюк.

Тренер Тимонин поблагодарил эсера Александра Терентьева за поддержку команды.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность Александру Васильевичу Терентьеву за помощь в организации поездки на этот достаточно дорогостоящий турнир, за мастер-класс и слова поддержки. Это все вкупе повлияло на успешный результат, мы не подвели наших болельщиков и достойно защитили честь края», – отметил Иван Тимонин.