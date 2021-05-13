Предполагаемый зачинщик смертельной драки на барнаульском Старом базаре рассказал свою версию инцидента

Драка на Старом Базаре Фото: instagram.com/sveta_roh

Очередное заседание суда по делу о драке со смертельным исходом на Старом базаре прошло в Барнауле. Показания дал Дмитрий Лопатин, которого называют зачинщиком потасовки и который ранее назвался инвалидом, что оказалось ложью. Об этом сообщает «Толк».

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Лопатин рассказал, что вечером 26 июля он впервые за долгое время выпил вина и ввязался в конфликт с компанией Михаила Старцева. До этого он повздорил с другим человеком, сказав, что у него «грязные волосы». Это стало первой искрой ссоры.

Разожгли пламя женщины. Дмитрий Лопатин подошел к жене погибшего в потасовке Павла Рохлова и попытался пригласить ее на танец. Здесь версии расходятся. Сам Лопатин утверждает, что ему отказали в танце, однако жена Рохлова говорила, что «инвалид» все же потанцевал с ее сестрой. Именно тогда Лопатин якобы сказал, что у енго ограниченные физические возможности – его рука работает плохо.

Однако после этого «любовные похождения» Лопатина не закончились. Он отправился знакомиться с Лилией Ворогушиной, которая на тот момент была в компании Михаила Старцева. Лопатин пофлиртовал с Ворогушиной, Старцеву это не понравилось, и он попросил пьяного «инвалида» отстать. Лопатин достал из багажника трость и ударил Старцева, когда тот приближался к нему – якобы, чтобы себя обезопасить.

Тут тоже есть противоречия в показаниях участников и свидетелей. Лопатин утверждает, что девушек тростью не задело, однако другие видевшие потасовку говорят, что тростью по какой-то из женщин все же попало.

Затем Рохлов якобы начал конфликтовать с девушками из компании Старцева, а Лопатин при этом просто «стоял в стороне». Но он увидел, как Рохлов толкнул или ударил знакомую Старцева Ворогушину. После этого Старцев нанес удар Рохлову. Последний упал и больше не подавал признаков жизни. Однако после того, как умер Рохлов, Старцев и Лопатин продолжили конфликтовать и подрались.

«Я целенаправленно пошел к нему и хотел нанести удар, но девушка, что была рядом с ним, повалила меня на землю, и завязалась новая потасовка. В это же время Светлана Рохлова стала снимать происходящее на телефон, кричала и оскорбляла Старцева», – рассказал Лопатин.

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После этого жена Рохлова Светлана села за руль и стала ездить по парковке, пытаясь задавить кого-то из участников драки. Однако этого сделать у нее не получилось, так как женщина застряла на бордюре. Вытащить ее оттуда смогли только полицейские.

При этом показания Лопатина противоречили ранее сказанному им же. Мужчина объяснил это тем, что во время первого допроса еще не был трезвым. Касаемо своей инвалидности, Лопатин сказал, что она была с него сняла «из-за изменений в законодательстве». Он признался, что в злополучный вечер «был навязчивым», но драться не хотел.

Напомним, что драка на Старом базаре случилась в ночь с 26 на 27 июля 2020 года. Как утверждалось ранее, погибший Павел Рохлов пытался разнять двух участников драки, но получил удар в область нижней челюсти. Он ударился головой о землю и скончался от черепно-мозговой травмы.

Теперь бывшего боксера Михаила Старцева обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Старцев сидел в СИЗО до 23 октября. Сейчас его отправили под домашний арест. Родственники погибшего также подали к Старцеву гражданский на более 41 млн рублей.

Своей вины подсудимый не признал. Он утверждает, что удар был самообороной, а злого умысла у него было.