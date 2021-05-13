Ни воды, ни света, ни дорог. Жители алтайского села обратились за помощью к депутату Госдумы Терентьеву

Село Фото: pixabay.com

Жители поселка Литвиновка, находящегося в Тальменском районе Алтайского края, обратились к депутату Государственной думы, лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву с просьбой решить множество наболевших проблем. Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия – За правду».

Всего в Литвиновке проживают 213 человек. По словам жителей, в поселке нет ФАПа, аптеки, почты и даже магазинов. Ближайший к нему «островок цивилизации» – это станция Озерки, находящая в четырех километрах.

Кроме того, в поселке остро стоит проблема дорог. Весной детям из Литвиновки приходится добираться до школы на электричке. Взрослые жители также пользуются электричкой, но уже чтобы доехать на работу, а станция, опять же, находится в четырех километрах.

Нет в Литвиновке и уличного освещения. У сельсовета поселка просто нет денег на его оплату.

Газификация в селе также все еще отсутствует, хотя магистральный газопровод проходит в трех километрах. Есть в поселке и проблема с доступом к питьевой воде. Зимой его жители все еще пользуются колодцами, а те, у кого у кого их нет обращаются за помощью к соседям или даже идут к реке.

Все это заставило жителей Литвиновки обратиться за помощью к лидеру алтайской СР Александру Терентьеву. Он уже ответил, что направит главе Тальменского района депутатский запрос, чтобы разобраться, знает ли он о проблемах жителей села и что делает для их решения.



Информация предоставлена пресс-службой партии «Справедливая Россия – За правду».