Стало известно, спортсмены каких стран приедут в Барнаул на Кубок мира по гребле

Аэропорт Барнаул Фото: altaitg.ru

Появился список стран, спортсмены из которых приедут на Кубок мира по гребле в Барнауле 20-23 мая. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

В соревнованиях поучаствует более 400 спортсменов из 55 стран, а именно из Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Канады, Кипра, Китая, Колумбии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Израиля, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Кубы, Великобритании, Венгрии, Гватемалы, Германии, Грузии, Дании, Латвии, Литвы, Мексики, Мозамбика, Норвегии, Сингапура, США, Словакии, Словении, Таджикистана, Таиланда, Тонга, Туниса, Турции, Узбекистана, Украины, Польши, Португалии, России, Хорватии, Чехии, Чили, Сербии, Уругвая, Южной Африки, Франции, Швейцарии, Швеции, Эквадора, Эстонии и Финляндии.

Свое участие не согласовали представители трех государств – Кипра, Мозамбика и Туниса. Точное количество спортсменов-иностранцев определится, когда оргкомитету Кубка мира отправят документы из Международной федерации каноэ.

Ранее сообщалось, что в барнаульские отели заселилось уже трое спортсменов из Эквадора, до состязаний они будут тренироваться в краевой столице.

Остальные участники должны прибыть в город 17 мая. Ожидается, что в Барнаул приедет около 20 тысяч человек. Для болельщиков приготовили три тысячи сидячих и пять тысяч стоячих мест. Также для туристов открыто 39 гостиниц на 3,5 тысячи мест. Кстати, барнаульский аэропорт так и не открыли для иностранных рейсов. Алтайские власти пытались это сделать, но получили отказ.

Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Там будут отбираться участники Олимпиады в Токио 2021 года. Всего разыграют шесть лицензий на игры и 38 комплектов наград. Лодки для соревнований уже доставили.

Первый этап идет сейчас (с 12 по 16 мая) в городе Сегел в Венгрии.