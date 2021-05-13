12 больных коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pixabay

Коронавирусная статистика смертей в Алтайском крае за минувшие сутки пополнилась еще на 12 случаев. Причем непосредственно от ковида умерли девять человек, еще трое от обострившихся при заражении COVID-19 заболеваний. Общее число скончавшихся превышает три тысячи человек. Такие данные на 13 мая приводит оперативный штаб.

«Мы его теряем». Как пандемия обострила проблему нехватки медиков в Алтайском крае, и какой из нее выход Аналитика 27.04.2021 11:14

За прошедший день зарегистрировано 68 новых случаев заболевания, выздоровело 65 пациентов. Всего с начала пандемии медики проверили на ковид 1,42 млн человек, обнаружили вирус у 50,5 тысяч.

В ковидных госпиталях находится 826 человек с коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Дома лечатся или долечиваются почти 100 человек.

Более 156 тысяч жителей региона полностью привиты от ковида, еще 52 тысячи получили пока только первый укол.